Открыт сбор подписей за сохранение вещания LR4 в ФМ-диапазоне (1)

© LETA 27 декабря, 2025 18:17

Важно 1 комментариев

LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv 20 декабря начался сбор подписей за сохранение линейного вещания программ Латвийского радио - 4 (LR4) в ФМ-диапазоне и после 2025 года, в противовес решению Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP) о прекращении вещания канала с будущего года на частотах ФМ и сохранении его только в цифровой среде.

Для передачи инициативы в Сейм и СОЭСМИ необходимо 10 тысяч подписей. Инициативу представляет Светлана Бритущенко. 

В описании, приложенном к инициативе, поясняется, что отказ от линейного вещания LR4 в ФМ-диапазоне существенно ограничит доступ к общественному СМИ для тысяч жителей Латвии, особенно пенсионеров, жителей регионов, людей, не имеющих стабильного доступа к интернету, а также представителей национальных меньшинств.

Далее говорится, что LR4 является общественным СМИ с более чем 30-летним опытом, профессиональной редакцией и стабильной аудиторией, в которую входят и многие латыши. Канал предлагает отражение актуальных вопросов на другим языке и с точки зрения другого культурного опыта, расширяя тем самым общественную дискуссию и способствуя взаимопониманию.

Сказано в аннотации к инициативе и о том, что прекращение линейного вещания снизит доступность общественного СМИ и разнообразие мнений в информационном пространстве Латвии, ослабит сплочённость в обществе. Прекращение вещания LR4 названо "потерей для латвийского медийного и культурного наследия".

Инициатива призывает возобновить линейное вещание LR4 в ФМ-диапазоне и после 2025 года, при этом одновременно продолжать развивать доступность канала в цифровой среде.

К Сейму и СОЭСМИ обращаются с просьбой обеспечить необходимое финансирование и технические мощности для возобновления вещания, признать значение LR4 для интеграции общества и пересмотреть стратегию развития общественных СМИ, закрепив принцип о доступности информации на разных языках и в разном формате.

Сохранение вещания LR4 в ФМ-диапазоне способствовало бы сплочённости общества и доверию к государству, обеспечило бы более разнообразный контент, снизило бы риск дезинформации и гарантировало бы равный доступ к информации в том числе и для тех латвийцев, кто не пользуется интернетом, убеждена податель инициативы.

Как уже сообщалось, разрешение на вещание LR4 в силе до 31 декабря нынешнего года. Решение аннулировать его с 1 января 2026 года принял Национальный совет по электронным СМИ по просьбе Латвийского общественного СМИ (LSM) 3 декабря.

На данный момент собрано около 2 тысяч подписей за сохранение вещания.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

