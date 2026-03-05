Андрей Козлов: «Союзник — не значит подчинённый. Почему Латвии важно думать о себе»

Редакция PRESS 5 марта, 2026 08:53

Важно 0 комментариев

Андрей Козлов, латвийский предприниматель и политик, - о войне вокруг Ирана и о том, почему эта эскалация напрямую касается каждой латвийской семьи.

-То, что сегодня происходит вокруг Ирана, — это не «где-то далеко». Это не абстрактная геополитика, которую можно обсудить вечером в студии ток-шоу и забыть. Для Латвии это вопрос цен в магазинах, счетов за отопление, стабильности экономики и общей безопасности региона.

-Мы слишком маленькая страна, чтобы позволить себе роскошь не думать о последствиях, — говорит Андрей Козлов, подчеркивая, что он рассуждает как предприниматель и как человек, который платит налоги здесь, в Латвии.

-Любая большая война на Ближнем Востоке автоматически означает рост цен на нефть и газ. Персидский залив — один из ключевых маршрутов мировой энергетики. Любая угроза судоходству, любые удары по инфраструктуре, любая затяжная эскалация — и мы увидим скачок цен.

Это не теория. Это экономическая закономерность. А значит — подорожает топливо. Подорожает логистика. Подорожают продукты. Подорожает всё. Мы уже один раз прошли через энергетический шок после начала войны в Украине.

Мы гордо и быстро отказались от российского газа — в отличие от той же Словакии или Венгрии, которые действовали более прагматично и дольше сохраняли энергетические контракты.

Мы выбрали принципиальность — и заплатили за неё. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы снова платить тройную цену за чужую геополитику?

Козлов не говорит о возвращении в прошлое и не ставит под сомнение стратегический выбор Латвии быть частью ЕС и НАТО. Но он задаёт рациональный вопрос: просчитываем ли мы экономические последствия каждой новой эскалации, которую так быстро поддерживаем на политическом уровне?

Когда министр иностранных дел Байба Браже заявляет о поддержке действий союзников, логика альянса понятна. Но союзничество не равно автоматическому согласию со всем.

«Союзник — это не подчинённый. Союзник — это партнёр», — подчёркивает Козлов. Если мы строим правовое государство и постоянно апеллируем к международному праву, к Уставу ООН, к европейским ценностям, тогда эти принципы должны быть универсальными. Если мы говорим, что применение силы должно иметь правовую основу — значит, этот принцип должен работать всегда.

Посмотрите на позицию Испании. Это член ЕС и НАТО, но она позволяет себе говорить: мы против войны как инструмента решения конфликтов. Это не предательство. Это позиция.

По мнению Козлова, Латвия тоже имеет право на позицию, а не только на реакцию.

Теперь о самом Иране. Козлов не идеализирует нынешний режим. Есть серьёзные вопросы к правам человека, к подавлению протестов, к внутренней политике. Но если быть честными, до исламской революции страна тоже не была либеральной демократией. Это был авторитарный режим шаха, с репрессиями и жёстким контролем.

Иран — это не чёрно-белая история. Это древняя цивилизация, сложное общество, страна, которая десятилетиями живёт под санкциями и всё равно сохраняет устойчивость.

«Бомбами демократия не строится», — убеждён Козлов. История Ирака, Ливии и других стран показывает: военное вмешательство часто разрушает институты быстрее, чем создаёт новые. А распад государств в этом регионе оборачивается радикализацией, потоками беженцев и глобальной нестабильностью.

И снова вопрос — готовы ли мы к последствиям? Если конфликт разрастётся, это ударит по энергетике Европы. Это усилит инфляцию. Это создаст дополнительное давление на бюджеты стран ЕС.

Для Латвии с её масштабом экономики это чувствительно вдвойне. Мы уже направили значительные средства на поддержку Украины. И Козлов не спекулирует на этом. Но как политик он считает необходимым думать о балансе: сколько ещё ударов выдержит наш бюджет, наш бизнес, наши домохозяйства?

Наша позиция должна быть последовательной. Если мы осуждаем нарушение международного права в одном случае — мы должны одинаково внимательно относиться к любому применению силы без широкого международного консенсуса. Это не «антизападная» позиция. Это позиция правового государства.

«Латвия должна быть предсказуемой в принципах, а не эмоциональной в заявлениях», — считает Козлов.

Мы маленькая страна. Мы не определяем мировую стратегию. Но мы можем определять собственный подход. И этот подход, по словам Козлова, должен строиться на трёх вещах: во-первых, защита наших граждан от экономических последствий; во-вторых, поддержка дипломатии вместо эскалации; в-третьих, последовательность в вопросах международного права. Потому что в конечном счёте любая большая война — это не телевизионная картинка. Это рост счетов. Это падение инвестиций. Это неопределённость для бизнеса. Это тревога людей.

«Моя задача как политика — не аплодировать ударам, а защищать интересы латвийских семей», — подчёркивает Андрей Козлов. - Мир становится всё менее стабильным. И в такой ситуации Латвии особенно важно сохранять трезвость, самостоятельность и расчёт. Союзничество — да. Но без отказа от собственного анализа и собственного достоинства. Потому что в итоге именно нам здесь жить с последствиями любых решений.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

