Менее формально, более искренне: что же на самом деле означает праздник 8 Марта?

Foto: HENKELL FREIXENET LATVIJA

Что же такое 8 Марта? Просто день, когда женщинам дарят цветы? В действительности этот праздник включает в себя гораздо больше. В свое время этот день ознаменовал смелые выступления женщин за свои права и равенство, но с годами превратился в культурно-социальное зеркало, отражающее отношение людей друг к другу.

Как пишет The Guardian, этот праздник "является напоминанием о достигнутых победах и о пути, который еще предстоит пройти". В Латвии Женский день все еще находится между тенями прошлого и поиском нового смысла – для одних он ассоциируется с тюльпанами и гвоздиками, а другие воспринимают его как возможность поднять актуальные вопросы гендерного равенства. Но, независимо от толкования, одно значение остается неизменным – этот день позволяет остановиться, оценить себя и других, порадоваться жизни, отношениям и сказать спасибо. И он не обязательно должен быть формальным - напротив, он может быть теплым, свободным и дружеским. Например, легким, но осмысленным праздником в кругу самых близких подруг.

От прошлого к настоящему: как изменилось значение Международного женского дня

Исторические корни Международного женского дня восходят к началу XX века — периоду движений за права трудящихся и эмансипацию. В советскую эпоху, в том числе и в Латвии, этот праздник нередко воспринимался как повод для формального проявления уважения к женщинам посредством вручения цветов и сладостей, зачастую без какого-либо реального содержания. Но времена меняются. Сегодня в Европе наблюдается явная переориентация — Международный женский день становится отправным моментом для обсуждения насущных проблем, таких как гендерное равенство и разница в оплате труда, участие в принятии решений, эмоциональная перегрузка, которая часто ложится на плечи женщин.

Искристый праздник с оттенком гламура

Однако, как бы важно ни было говорить об общественных вызовах, этот день - прежде всего возможность предаться простой человеческой радости. Современные женщины все чаще предпочитают праздновать 8 Марта так, как им кажется наиболее естественным, – без стереотипов, без давления, без спешки. Вечер в кругу подруг, волнующие беседы, расслабляющий смех – и, конечно же, особый напиток, который придает настроению праздничную искру.

На праздновании Международного женского дня на первый план все чаще выходят качественные безалкогольные игристые вина – они позволяют насладиться действительно превосходным вином, отказываясь при этом от употребления алкоголя. Прекрасный пример – розовое вино Freixenet Rose с нежными нотками клубники и малины и изысканной игрой пузырьков, этот напиток словно десерт в бокале. А белое вино Freixenet White с его хрустящей свежестью и легкими цитрусовыми нотками станет отличным началом вечера – элегантное, жизнерадостное и многогранное.

Чтобы вино полностью раскрыло свой потенциал, стоит дополнить его подходящими блюдами. Freixenet White прекрасно подойдет к легким закускам: например, к салату Caprese с базиликовым песто, к суши с авокадо и огурцом или к спарже, приготовленной на гриле, – одним словом, ко всему легкому, хрустящему и свежему. Розовое же игристое вино идеально сочетается с десертами – миндальным тартом, украшенным малиной, фисташковыми макарунами или пирожным.

Заключение: искристый праздник со смыслом

Какой бы смысл мы ни придавали этому дню – борьба за равенство, благодарность или просто желание быть вместе – 8 Марта заслуживает того, чтобы сохранить свой статус праздника. И почему бы не отметить его вместе, наслаждаясь вдохновляющими беседами, исцеляющим смехом и безалкогольным игристым вином, которое делает праздник по-настоящему ярким?

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

