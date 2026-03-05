МИД свяжется с латвийскими подданными, как только будет подтвержден рейс «airBaltic» из ОАЭ (2)

© LETA 5 марта, 2026 08:03

Новости Латвии

Министерство иностранных дел (МИД) свяжется с приоритетными путешественниками, как только будет подтвержден рейс латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

МИД в сотрудничестве с Министерством сообщения готовит распоряжение кабинета министров о рейсах "airBaltic" для репатриации граждан Латвии из ОАЭ. Приоритет будет отдан уязвимым категориям лиц, таким как семьи с маленькими детьми.

Воздушное пространство над Ближним Востоком остается закрытым, за исключением Омана и Иордании. В настоящее время аэропортам Дубая и Абу-Даби разрешено выполнять ограниченное количество рейсов, но расписание может быть скорректировано. Путешественникам не нужно ехать в эти аэропорты, если авиакомпания не подтвердила конкретное время вылета.

Выезд из Израиля возможен по суше в Египет через переход Таба, откуда можно улететь в Европу несколькими авиакомпаниями. Выезд из Израиля также возможен по суше в Иорданию через КПП Акаба.

В четверг израильская авиакомпания "Arkia" начнет полеты в Афины из аэропорта Акаба. В ближайшие два дня будет организован рейс круизного судна из Хайфы (Израиль) в Лимассол (Кипр). Иностранные туристы будут иметь приоритет при покупке билетов.

ОАЭ имеют открытые границы с Оманом и Саудовской Аравией, но выезд через эти страны может быть затруднен, сообщили в МИД.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

