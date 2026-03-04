Милота: Omoda показала шумоизоляцию C7 с помощью… котиков (ВИДЕО)

Но бренд Omoda для продвижения модели Omoda C7 на британском рынке решил пойти совсем другим путём — и получилось неожиданно гениально.

Для рекламы пригласили… целую банду котиков.

Милота: Omoda сняли гениальную рекламу модели С7 для британского рынка



Вместо обычных тестов, для показа шумоизоляции пригласили банду котиков. Они ходили вокруг авто, залезали на крышу и капот. Потом мотор завели, а в салоне на всю включили музыку. Ни одна кошка не дернулась. — Заблудший Овц (@s_baskak) March 4, 2026

Кошки спокойно ходили вокруг автомобиля, запрыгивали на капот и даже на крышу. Затем машину завели, а в салоне включили музыку на полную громкость.

И вот главный тест: ни одна кошка даже не вздрогнула.

Вместо цифр и технических характеристик зрителю просто показали реакцию самых чувствительных «экспертов» по шуму. Если коты не испугались — значит, шумоизоляция действительно работает.

Реклама получилась одновременно и наглядной, и очень милой. Интернет, как обычно, оценил: котики почти гарантированно превращают любую рекламу в вирусную.





