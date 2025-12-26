Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков (1)

Редакция PRESS 26 декабря, 2025 10:57

Важно 1 комментариев

LETA

С марта 2024 года прошло уже достаточно времени с того момента, как стало известно о планах Государственной канцелярии закупить коучинговые услуги для руководителей высшего уровня государственного управления на сумму 34 тысячи евро. За это время возникли вопросы: как завершилась эта закупка, какие средства были потрачены фактически, сколько руководителей воспользовались коучингом и к каким результатам это привело.

Изначально цель закупки формулировалась достаточно широко: развитие управленческого потенциала топ-руководителей госсектора, помощь в раскрытии их внутренних ресурсов для более эффективного решения рабочих задач, поддержка личностного роста и осознанности, а также улучшение психоэмоционального состояния и профилактика профессионального выгорания. Предполагалось, что коучинговые услуги будут доступны примерно 270 руководителям высшего звена. Инициатива вызвала активное обсуждение и немало критики, в том числе в социальных сетях.

В декабре журналисты обратились в Государственную канцелярию с просьбой разъяснить итоги закупки: кто стал победителем конкурса, сколько специалистов было привлечено, какую сумму уже выплатили, сколько консультаций прошло и сколько сотрудников госсектора реально воспользовались предложенной возможностью.

В письменном ответе канцелярия сообщила, что в целях поддержки продуманных и устойчивых изменений в системе госуправления была создана специальная программа лидерства для руководителей высшего уровня. В ГК подчеркнули, что именно эти управленцы играют ключевую роль как в проведении реформ, так и в обеспечении качества государственных услуг для населения.

В открытом конкурсе участвовали четыре претендента, а наиболее выгодным с экономической точки зрения было признано предложение компании SIA MetaCoach. Договор с ней был подписан 23 мая 2024 года на сумму 16 984,50 евро без НДС. Позднее контракт продлили ещё на год на аналогичную сумму, и он действует до 23 мая 2026 года.

При этом в канцелярии отметили, что заказчик не обязан использовать весь предусмотренный договором объём услуг, если в этом нет реальной необходимости, поэтому фактические расходы могут быть ниже максимальной суммы.

Компания MetaCoach предложила трёх коучей, которые и оказывают услуги в рамках программы. По состоянию на 19 декабря 2025 года за выполненные работы было выплачено 23 660,04 евро без НДС. С мая 2024 года индивидуальные коучинговые сессии прошли 44 руководителя, всего состоялось 280 сессий. Потенциальная аудитория программы — около 270 руководителей из примерно 100 учреждений прямого государственного управления.

В руководство MetaCoach входит Лайла Снидзане, обладающая более чем 20-летним опытом работы в сферах оптовой торговли товарами повседневного спроса, логистики и розничных проектов. Свыше 15 лет она занимала руководящие должности, применяя коучинговые инструменты в управлении и развитии команд.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
