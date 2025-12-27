Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

Судя по спутниковым снимкам, Россия размещает свои гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", оснащенных ядерной боеголовкой, на бывшей авиабазе "Кричев-6" в Могилевской области - в пяти километрах от российской границы на востоке Белоруссии. Об этом вечером в пятницу, 26 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских исследователей, изучивших снимки. В ходе анализ снимков компании Planet Labs был обнаружен "поспешный строительный проект", начавшийся между 4 и 12 августа.

Как заявили агентству исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитического центра CNA, на основе снимков они с 90-процентной вероятностью считают, что мобильные пусковые установки могут быть размещены вблизи города Кричев, примерно в 300 км от Минска и 180 км от границы с Украиной. Размещение ракет "Орешник" на территории РБ имеет целью сдержать членов НАТО от поставок Киеву оружия, способного поражать цели глубоко в тылу России, полагают эксперты.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял о намерении разместить в Белоруссии эти баллистические ракеты с дальностью полета до 5500 км, однако до сих пор точное место их базирования не раскрывалось. 21 ноября 2024 года он заявил, что Россия нанесла по украинскому городу Днепр удар "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник".

Заявления РБ о боевом дежурстве "Орешника"

Как заявляла пресс-секретарь белорусского правителя Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в конце октября, российский ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. "В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - цитировало Эйсмонт агентство ТАСС.

Лукашенко ранее в тот же день заявил, что размещение этого оружия в Белоруссии не является агрессией, а представляет собой "ответную меру на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы". Он отметил, что размещение "Орешника" в стране может быть остановлено, если европейские страны откажутся от развертывания новых ракетных комплексов.

С 12 по 16 сентября на территории Белоруссии проходили российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025". В ходе маневров отрабатывалось, в частности, планирование возможного применения баллистической ракеты "Орешник", которая может нести ядерную боеголовку.

Зеленский: Белоруссия помогает России обходить украинскую ПВО

Российские войска пытаются обходить защитные позиции украинских перехватчиков БПЛА через территорию соседней Белоруссии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося вечером 26 декабря, совещания Ставки верховного главнокомандующего. "Это рискованно для Белоруссии. Мы видим шаги с "Орешником", теперь - с помощью "шахедов". Жаль, что Белоруссия сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций", - констатировал президент Украины в своем Telegram.

По словам Зеленского, ответ на этот "серьезный вопрос" будет дан на следующем совещании Ставке верховного главнокомандующего. "Это абсолютное пренебрежение человеческими жизнями, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы", - подчеркнул он.