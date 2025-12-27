Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita
Доступность

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

© Deutsche Welle 27 декабря, 2025 14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Судя по спутниковым снимкам, Россия размещает свои гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", оснащенных ядерной боеголовкой, на бывшей авиабазе "Кричев-6" в Могилевской области - в пяти километрах от российской границы на востоке Белоруссии. Об этом вечером в пятницу, 26 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских исследователей, изучивших снимки. В ходе анализ снимков компании Planet Labs был обнаружен "поспешный строительный проект", начавшийся между 4 и 12 августа.

Как заявили агентству исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитического центра CNA, на основе снимков они с 90-процентной вероятностью считают, что мобильные пусковые установки могут быть размещены вблизи города Кричев, примерно в 300 км от Минска и 180 км от границы с Украиной. Размещение ракет "Орешник" на территории РБ имеет целью сдержать членов НАТО от поставок Киеву оружия, способного поражать цели глубоко в тылу России, полагают эксперты.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял о намерении разместить в Белоруссии эти баллистические ракеты с дальностью полета до 5500 км, однако до сих пор точное место их базирования не раскрывалось. 21 ноября 2024 года он заявил, что Россия нанесла по украинскому городу Днепр удар "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник".

Заявления РБ о боевом дежурстве "Орешника"

Как заявляла пресс-секретарь белорусского правителя Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в конце октября, российский ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре. "В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - цитировало Эйсмонт агентство ТАСС.

Лукашенко ранее в тот же день заявил, что размещение этого оружия в Белоруссии не является агрессией, а представляет собой "ответную меру на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы". Он отметил, что размещение "Орешника" в стране может быть остановлено, если европейские страны откажутся от развертывания новых ракетных комплексов.

С 12 по 16 сентября на территории Белоруссии проходили российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025". В ходе маневров отрабатывалось, в частности, планирование возможного применения баллистической ракеты "Орешник", которая может нести ядерную боеголовку.

Зеленский: Белоруссия помогает России обходить украинскую ПВО

Российские войска пытаются обходить защитные позиции украинских перехватчиков БПЛА через территорию соседней Белоруссии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося вечером 26 декабря, совещания Ставки верховного главнокомандующего. "Это рискованно для Белоруссии. Мы видим шаги с "Орешником", теперь - с помощью "шахедов". Жаль, что Белоруссия сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций", - констатировал президент Украины в своем Telegram.

По словам Зеленского, ответ на этот "серьезный вопрос" будет дан на следующем совещании Ставке верховного главнокомандующего. "Это абсолютное пренебрежение человеческими жизнями, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить совместные ответы", - подчеркнул он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома
Эксклюзив

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома (1)

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают
Важно

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…
Важно

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Читать
Загрузка

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Читать

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Мир 14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Читать

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Читать

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Читать

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

Читать