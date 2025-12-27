Дёшево, но вредно: Европа собирается наложить лапу на подарки из Китая

Как пишет это издание, подарки из китайских интернет-магазинов, скорее всего, являются токсичными, небезопасными или непроверенными. ЕС пытается как-то изменить ситуацию к лучшему, но пока безуспешно.

"Это совершенно неразумно", - заявил некий еврочиновник, пожелавший остаться анонимным. В статье заявляется, что в некоторых логистических центрах около 80% поступающих туда такого рода посылок вообще не соответствуют требованиям ЕС по безопасности.

Цифры говорят сами за себя: в течение 2024 в ЕС было ввезено 4,6 миллиарда малогабаритных посылок стоимостью менее 150 евро. В сентябре нынешнего года этот рекорд был побит.

Так как вместо контейнеров, как было раньше, те же самые товары пересылают отдельными авиабандеролями, нагрузка на таможенников за последние годы значительно увеличилась. Кроме того, эта дешёвая продукция, не соответствующая стандартам безопасности, например, опасные игрушки или кухонные принадлежности, создаёт риск для здоровья людей. А нередко эти подарки очень скоро становятся отходами.

Это создаёт проблемы для всех, кто вовлечён в эту цепочку. Таможенники не справляются, покупатели получают по сути негодные товары, дети подвергаются риску, а производители аналогичных товаров в Европе страдают от нечестной конкуренции.

Так как ситуация выходит из-под контроля, Евросоюз условился взимать фиксированную плату в размере 3 евро за каждую такую посылку или бандероль. Это фактически отменяет освобождение от налогообложения посылок стоимостью до 150 евро. Но изменения вступят в силу лишь с июля следующего года. Politico оценивает это как примитивное временное решение, поскольку существующие таможенные ИТ-системы ещё не могут облагать товары налогами в соответствии с их фактической стоимостью.

Думая о праздничном сезоне следующего года, евродепутат Анна Каваццини желает улучшения правил. В ЕС сейчас обсуждается реформа, которая предусматривает создание единого центра данных и Таможенного агентства - оно будет иметь надзорные полномочия.

Однако, как часто бывает в ЕС, таможенная реформа продвигается медленно. Она начнёт действовать лишь в конце 2026 года, а центр данных приступит к работе, скорее всего, не раньше следующего десятилетия. "Нам необходима фундаментальная дискуссия о европеизации таможни", - подчёркивает Каваццини.