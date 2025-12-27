Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дёшево, но вредно: Европа собирается наложить лапу на подарки из Китая

27 декабря, 2025

0 комментариев

Новогодние подарки из дешёвых китайских маркетплейсов вредят и потребителям, и предприятиям, и таможне, но на ближайшее время у Евросоюза нет решения этой проблемы, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на Politico.

Как пишет это издание, подарки из китайских интернет-магазинов, скорее всего, являются токсичными, небезопасными или непроверенными. ЕС пытается как-то изменить ситуацию к лучшему, но пока безуспешно.

"Это совершенно неразумно", - заявил некий еврочиновник, пожелавший остаться анонимным. В статье заявляется, что в некоторых логистических центрах около 80% поступающих туда такого рода посылок вообще не соответствуют требованиям ЕС по безопасности.

Цифры говорят сами за себя: в течение 2024 в ЕС было ввезено 4,6 миллиарда малогабаритных посылок стоимостью менее 150 евро. В сентябре нынешнего года этот рекорд был побит.

Так как вместо контейнеров, как было раньше, те же самые товары пересылают отдельными авиабандеролями, нагрузка на таможенников за последние годы значительно увеличилась. Кроме того, эта дешёвая продукция, не соответствующая стандартам безопасности, например, опасные игрушки или кухонные принадлежности, создаёт риск для здоровья людей. А нередко эти подарки очень скоро становятся отходами.

Это создаёт проблемы для всех, кто вовлечён в эту цепочку. Таможенники не справляются, покупатели получают по сути негодные товары, дети подвергаются риску, а производители аналогичных товаров в Европе страдают от нечестной конкуренции.

Так как ситуация выходит из-под контроля, Евросоюз условился взимать фиксированную плату в размере 3 евро за каждую такую посылку или бандероль. Это фактически отменяет освобождение от налогообложения посылок стоимостью до 150 евро. Но изменения вступят в силу лишь с июля следующего года. Politico оценивает это как примитивное временное решение, поскольку существующие таможенные ИТ-системы ещё не могут облагать товары налогами в соответствии с их фактической стоимостью.

Думая о праздничном сезоне следующего года, евродепутат Анна Каваццини желает улучшения правил. В ЕС сейчас обсуждается реформа, которая предусматривает создание единого центра данных и Таможенного агентства - оно будет иметь надзорные полномочия.

Однако, как часто бывает в ЕС, таможенная реформа продвигается медленно. Она начнёт действовать лишь в конце 2026 года, а центр данных приступит к работе, скорее всего, не раньше следующего десятилетия. "Нам необходима фундаментальная дискуссия о европеизации таможни", - подчёркивает Каваццини.

Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?
Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома
Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома (1)

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают
Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

15:48

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

15:09

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

14:48

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

14:42

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

14:27

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

13:45

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

13:24

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

