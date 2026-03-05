Минюст добился своего: убийца Бункуса потерял контракт на обслуживание тюремных магазинов

Журнал пишет, что деятельность магазинов во всех местах лишения свободы Латвии с 2009 года обеспечивали компании, связанные с Бабенко.

Александр Бабенко с мая 2022 года находится в заключении в Рижской центральной тюрьме, а в октябре 2024 года суд первой инстанции признал его виновным в заказе и пособничестве убийству администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса. Это уголовное дело в настоящее время рассматривается в апелляционной инстанции Рижского окружного суда.

В прошлом году в мае «Lenoka» повторно победила в аукционе, организованном Управлением мест заключения (IeVP), на аренду помещений тюремных магазинов на пять лет, однако государственный секретарь Министерства юстиции отменил решение аукционной комиссии. Министерство пояснило, что решение принято для недопущения деятельности в местах лишения свободы компании, связанной с лицом, обвиняемым и содержащимся под стражей в особо тяжком преступлении, поскольку это может создать риски безопасности.

Компания «Lenoka» обжаловала это решение в суде. Административный районный суд продлил компании право обеспечивать торговые услуги в местах лишения свободы до 30 июня текущего года, однако Административный окружной суд позже отклонил просьбу компании приостановить действие решения министерства.

После этого IeVP объявило новый аукцион, на который подали заявки три претендента — «Bauskas tirgotājs», «Lats veikali» и «Lenoka». Победителем признали «Bauskas tirgotājs», поскольку в предложенном им списке товаров были самые низкие цены.

IeVP указало, что «Bauskas tirgotājs» начнёт предоставлять услугу после завершения технических подготовительных работ, но не позднее 1 июля 2026 года. В то же время управление может в одностороннем порядке прекратить правовые отношения с «Lenoka» ещё до истечения срока действующего договора.