Минюст добился своего: убийца Бункуса потерял контракт на обслуживание тюремных магазинов

Редакция PRESS 5 марта, 2026 17:22

Новости Латвии 0 комментариев

В дальнейшем тюремные магазины в Латвии будет обслуживать компания «Bauskas tirgotājs», которая победила в новом аукционе на аренду помещений для предоставления услуг розничной торговли в местах лишения свободы, таким образом в тюрьмах больше не будет торговать компания «Lenoka», связанная с Александром Бабенко, обвиняемым в заказе убийства администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса, сообщает журнал «Ir».

Журнал пишет, что деятельность магазинов во всех местах лишения свободы Латвии с 2009 года обеспечивали компании, связанные с Бабенко.

Александр Бабенко с мая 2022 года находится в заключении в Рижской центральной тюрьме, а в октябре 2024 года суд первой инстанции признал его виновным в заказе и пособничестве убийству администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса. Это уголовное дело в настоящее время рассматривается в апелляционной инстанции Рижского окружного суда.

В прошлом году в мае «Lenoka» повторно победила в аукционе, организованном Управлением мест заключения (IeVP), на аренду помещений тюремных магазинов на пять лет, однако государственный секретарь Министерства юстиции отменил решение аукционной комиссии. Министерство пояснило, что решение принято для недопущения деятельности в местах лишения свободы компании, связанной с лицом, обвиняемым и содержащимся под стражей в особо тяжком преступлении, поскольку это может создать риски безопасности.

Компания «Lenoka» обжаловала это решение в суде. Административный районный суд продлил компании право обеспечивать торговые услуги в местах лишения свободы до 30 июня текущего года, однако Административный окружной суд позже отклонил просьбу компании приостановить действие решения министерства.

После этого IeVP объявило новый аукцион, на который подали заявки три претендента — «Bauskas tirgotājs», «Lats veikali» и «Lenoka». Победителем признали «Bauskas tirgotājs», поскольку в предложенном им списке товаров были самые низкие цены.

IeVP указало, что «Bauskas tirgotājs» начнёт предоставлять услугу после завершения технических подготовительных работ, но не позднее 1 июля 2026 года. В то же время управление может в одностороннем порядке прекратить правовые отношения с «Lenoka» ещё до истечения срока действующего договора.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

