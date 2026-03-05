Латвийский рыбак случайно оказался в России

Утром в среду пограничник с эстонского кордона Саатсе заметил на Псковском озере человека, который незаконно пересек временную контрольную линию, разделяющую Эстонию и Россию.

Отреагировавшие на инцидент российские пограничники задержали нарушителя, сообщили BNS в Пыхьяской префектуре Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Вечером того же дня состоялась встреча эстонских и российских пограничников. Незадолго до 19:00 российские пограничники передали гражданина Латвии эстонским коллегам.

По словам мужчины, он увлекся рыбалкой и по неосторожности не заметил пограничных знаков.