Учёные развеяли популярный миф о пользе ежедневного приёма аспирина: что они имели ввиду?

Обзор научных данных, подготовленный экспертами Cochrane, показал, что ежедневный приём аспирина не даёт надёжной защиты от колоректального рака у людей со средним риском заболевания.

Учёные проанализировали 10 клинических исследований с участием более 124 тысяч человек.

Результат оказался неожиданным.

В первые 5–15 лет регулярного приёма аспирин, по данным анализа, скорее всего не снижает риск рака кишечника. В некоторых исследованиях предполагалось, что эффект может появиться только спустя 10–15 лет, но уверенности в этих данных очень мало.

Зато риск появляется гораздо быстрее.

Исследователи обнаружили убедительные доказательства того, что регулярный приём аспирина повышает вероятность серьёзных кровотечений, включая внутренние кровоизлияния. Причём этот риск возникает с самого начала, даже при низких дозах препарата.

Особенно осторожными должны быть пожилые люди и пациенты с язвой желудка или нарушениями свёртываемости крови.

Учёные подчёркивают: аспирин может быть полезен для некоторых людей с высоким генетическим риском рака, например при синдроме Линча. Но для большинства людей универсальной «таблеткой от рака» он не является.

Эксперты предупреждают: решение о регулярном приёме аспирина нужно принимать индивидуально и только после консультации с врачом.

Иначе попытка защититься от болезни может обернуться совсем другими проблемами.





