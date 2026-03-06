Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Прокуратура выдвинула обвинение против журналиста Лато Лапсы

Редакция PRESS 6 марта, 2026 09:25

0 комментариев

TV24

В начале года прокурор Рижской окружной прокуратуры предъявил обвинение публицисту в уклонении от уплаты подоходного налога в крупной сумме путем использования искусственно созданной цепочки транзакций, тем самым совершив уголовное преступление, предусмотренное статьей 218, частью второй Уголовного кодекса. Латвийское телевидение утверждает, что речь идёт о журналисте Лато Лапсе.

Согласно обвинению Лапса из корыстных побуждений решил скрыть оказанные им услуги и полученные от них доходы, облагаемые подоходным налогом с населения, чтобы уклониться от уплаты налога.

В период с 28 сентября 2018 года по 22 июля 2021 года он использовал искусственно созданную цепочку сделок, чтобы замаскировать оказанные различным лицам услуги. С ее помощью была организована оплата и исполнение сделок с участием шести коммерческих компаний, от имени которых формально предоставлялись услуги. Часть из них маскировалась под юридические услуги и медиа-мониторинг, хотя фактически обвиняемый за это вознаграждение готовил публикации и обеспечивал их размещение на интернет-сайте.

В ходе расследования были получены доказательства того, что с использованием этой схемы обвиняемый оказал услуги на общую сумму 276 765,12 евро, всего выполнив 60 сделок. От этих услуг обвиняемый в период с 6 июля 2018 года по 15 декабря 2021 года получил облагаемые IIN доходы в размере не менее 97 068 евро. Эти доходы он не указал в своих годовых декларациях о доходах за налоговые периоды с 2018 по 2021 год. Таким образом не был рассчитан и уплачен в государственный бюджет подоходный налог с населения в размере 27 795,24 евро, что причинило государству ущерб на эту сумму.

Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать