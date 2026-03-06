Прокуратура выдвинула обвинение против журналиста Лато Лапсы

Согласно обвинению Лапса из корыстных побуждений решил скрыть оказанные им услуги и полученные от них доходы, облагаемые подоходным налогом с населения, чтобы уклониться от уплаты налога.
В период с 28 сентября 2018 года по 22 июля 2021 года он использовал искусственно созданную цепочку сделок, чтобы замаскировать оказанные различным лицам услуги. С ее помощью была организована оплата и исполнение сделок с участием шести коммерческих компаний, от имени которых формально предоставлялись услуги. Часть из них маскировалась под юридические услуги и медиа-мониторинг, хотя фактически обвиняемый за это вознаграждение готовил публикации и обеспечивал их размещение на интернет-сайте.
В ходе расследования были получены доказательства того, что с использованием этой схемы обвиняемый оказал услуги на общую сумму 276 765,12 евро, всего выполнив 60 сделок. От этих услуг обвиняемый в период с 6 июля 2018 года по 15 декабря 2021 года получил облагаемые IIN доходы в размере не менее 97 068 евро. Эти доходы он не указал в своих годовых декларациях о доходах за налоговые периоды с 2018 по 2021 год. Таким образом не был рассчитан и уплачен в государственный бюджет подоходный налог с населения в размере 27 795,24 евро, что причинило государству ущерб на эту сумму.
Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.
Saskaņā ar apsūdzību apsūdzētais, būdams iekšzemes nodokļu maksātājs, mantkārīgu motīvu vadīts, nolēma slēpt savus sniegtos pakalpojumus un no tiem gūtos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamos ienākumus, lai izvairītos no nodokļa nomaksas.