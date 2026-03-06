Прокуратура выдвинула обвинение против журналиста Лато Лапсы

Согласно обвинению Лапса из корыстных побуждений решил скрыть оказанные им услуги и полученные от них доходы, облагаемые подоходным налогом с населения, чтобы уклониться от уплаты налога.

В период с 28 сентября 2018 года по 22 июля 2021 года он использовал искусственно созданную цепочку сделок, чтобы замаскировать оказанные различным лицам услуги. С ее помощью была организована оплата и исполнение сделок с участием шести коммерческих компаний, от имени которых формально предоставлялись услуги. Часть из них маскировалась под юридические услуги и медиа-мониторинг, хотя фактически обвиняемый за это вознаграждение готовил публикации и обеспечивал их размещение на интернет-сайте.

В ходе расследования были получены доказательства того, что с использованием этой схемы обвиняемый оказал услуги на общую сумму 276 765,12 евро, всего выполнив 60 сделок. От этих услуг обвиняемый в период с 6 июля 2018 года по 15 декабря 2021 года получил облагаемые IIN доходы в размере не менее 97 068 евро. Эти доходы он не указал в своих годовых декларациях о доходах за налоговые периоды с 2018 по 2021 год. Таким образом не был рассчитан и уплачен в государственный бюджет подоходный налог с населения в размере 27 795,24 евро, что причинило государству ущерб на эту сумму.

Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.