Вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции

Она отметила, что документ о выходе был подан генсеку ООН 27 июня.

В соответствии с конвенцией, выход вступает в силу спустя 6 месяцев после подачи данного документа, т.е. 27 декабря. С этого дня Латвия имеет право и возможность применять, приобретать и производить мины такого типа.

Как заявили агентству LETA в пресс-отделе Минобороны, после вступления решения в силу ведомство получает право организовать соответствующую закупку.

Уже сообщалось, что Сейм 16 апреля принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, а 24 апреля этот закон провозгласил президент.

В приложении к закону государство разъясняет, что за 20 лет с момента вступления Латвии в конвенцию существенно изменилась ситуация с безопасностью в регионе и Россия, начав войну против Украины, открыто показала, что она не соблюдает территориальные границы суверенных стран и международное право, в том числе принципы Устава ООН.

Латвия присоединилась к конвенции в 2005 году, с того времени она выполняла взятые на себя обязательства и не производила неуправляемые противопехотные мины, не создавала их запасов, не перемещала их и не применяла. В 2010-м Латвия завершила уничтожение всех неуправляемых противопехотных мин, бывших на хранении.

Конвенция, о которой идёт речь, принята в Осло 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999-м. К ней присоединилось более 160 государств, в том числе большинство стран Запада. В конвенцию не вступали Индия, Китай, Пакистан, Россия и США.

Страны-участницы конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины, не разрабатывать их, не изготавливать и не получать иным путём, не хранить и не передавать их никому прямо или через посредников.

Кроме того, страны, вступившие в конвенцию, обязуются никаким образом не помогать, не поддерживать и не побуждать никого к действиям, запрещённым любой стране-участнице согласно конвенции. Каждая страна-участница обязуется также уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение согласно положениям конвенции.

При этом конвенцией предусмотрено право выхода из неё для любой страны-участницы. О выходе страна-участница сообщает всем остальным участникам, генсеку ООН и Совбезу ООН.

В мае за выход из Оттавской конвенции проголосовал Сейм Литвы, в июне - парламенты Эстонии и Финляндии.