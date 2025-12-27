Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Специалист искал моё заболевание в интернете»: вмешательство СМИ помогло решить ошибку врача

27 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

Из-за недоработки врача женщина, страдающая очень редким заболеванием, долго не могла добиться включения в регистр пациентов с редкими болезнями. Хотя по мере съёмки сюжета проблема была решена, программа Латвийского телевидения 4. studija выяснила, каков порядок этой регистрации. Оказалось, что врачи тоже, возможно, не знают, как действовать.

На телевидение написала зрительница, рассказавшая о своих мытарствах. Она изучила ресурсы в интернете и затем обратилась к семейному врачу - это было в конце лета. 

"Я не знала, кому задать этот вопрос [о постановке на учёт в регистр редких заболеваний - Ред.], потому что никто ни с чем таким не сталкивается. Я пошла к врачу в надежде получить ответы, и ответов там нет", - рассказала пациентка.

Редким считается заболевание, опасное для жизни или хронически истощающее организм, которым болеют не более 5 человек из 10 тысяч. Минздрав ЛР поясняет, что в Латвии заболевание считается редким, если оно встречается не более чем у одного из 2000 жителей. В мире около 6% из всех заболеваний являются редкими, на данный момент зарегистрировано около 8000 кодов таких диагнозов.

Этим людям необходимы особый уход и социальная поддержка. Увы, зрительница программы 4. studija столкнулась с незнанием, нехваткой информации и сложности пути, который нужно пройти, чтобы её отыскать.

"Хочется получить ответы, хочется быть в курсе, а не ждать какого-то часа "икс". А тогда скажут: а, ты умираешь, у тебя больше вариантов нет! После общения с врачами вывод таков: когда у вас будет рак, тогда и приходите, будем вас лечить, тогда и поговорим. А пока - гуляйте!

К счастью, при моей болезни ничего такого нет, только наблюдение. Если есть жалоба, я иду к врачу, но мне нужно было найти знающего врача, который может помочь, дерматолога. Я его нашла сама", - рассказала пациентка.

Её заболевание, которое ещё не включено в регистр пациентов с редкими заболеваниями, было констатировано после многолетних обследований и визитов ко многим врачам. Поэтому женщина надеялась, что семейный врач подготовит нужные документы, и ждала ответа из регистра. Оказалось, что врач то ли из-за чрезмерной нагрузки, то ли по незнанию, не заполнила бланк заявления до конца. Пока создавался сюжет, недоразумение разъяснилось и заявление в регистр было отправлено.

В Латвии существует и центр координации по редким заболеваниям, созданный аж в 2017 году, и методический центр, и консультации, но пациенты с редкими болезнями должны сами активно искать информацию. Например, побольше узнать об этих заболеваниях и о прохождении генетических исследований можно на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. Создан даже специальный справочник для таких пациентов.

Директор департамента медицинского ухода Минздрава Санита Янка рассказала, что в регистре сейчас 23 тысячи пациентов: "С каждым годом это число растёт, но я бы сказала, что тут не все пациенты с редкими заболеваниями, поскольку не все распознаются. Если такое заболевание к пациента есть, присваивается т.н. код ORPHA. Это исключительно сложная система, ею занимаются медики. Если есть этот код ORPHA, врач заполняет карточку и передаёт координатору по редким заболеваниям - ещё раз проверить, соответствует ли всем критериям редкого заболевния. И только тогда отправляют на регистрацию в этот регистр редких заболеваний".

Пациентка остро ощущает проблему, что её нет в регистре: "Это определённо помогло бы распознаванию в стране, и однозначно, жизнь идёт вперёд, и если я обращаюсь к другому специалисту, у меня в данный момент есть вопросы, связанные с этим диагнозом, я должна задать ему эти вопросы, а если у врача нет знаний об этом, я должна рассказать ему весь анамнез. Чуть ли не доказать, что у меня оно есть. И доказать, что оно может быть связано с тем вопросом, с которым я обращаюсь к врачу, а это, по-моему, очень неэффективно".

В справочнике для пациентов, о котором упоминалось выше, разъясняется, что делать, если возникло подозрение на редкое заболевание, есть информация об уходе, о кабинете редких болезней, о лекарствах, о социальных пособиях, есть практические советы, как получить медпомощь за границей, как завязать контакты с другими пациентами. Но реальность куда сложнее.

Вот что рассказала зрительница: "Я недавно обращалась к другому специалисту, и он начал гуглить моё заболевание. Получилось так, что не я пришла с этим вопросом, который связан с этим, что из этого проистекает, а начала решать другой, который не в его компетенции. Он начал смотреть, что это вообще такое, картинки мне показывал... А если ещё этот приём платный, то вообще у меня возникает вопрос - что происходит в стране?".

Минздрав согласен, что в Латвии нужно развивать информированность пациентов, чтобы в обществе знали, куда обращаться в сложных случаях.

Санита Янка прокомментировала это так: "Есть заболевания, не требующие большого лечения, но требующие наблюдения. А чтобы это сделать, в первую очередь врач должен знать, что это за заболевание, как его диагностировать, поддаётся ли оно лечению. Можно ли лечить его здесь или нужно связаться с европейскими сетями, особенно при т.н. ультраредких заболеваниях. Они встречаются ещё реже, опыта в Латвии мало".

Пациентка подчеркнула, что хочет быть поставленной на учёт ещё и для того, чтобы связаться с другими пациентами, у которых тот же диагноз, что и у неё.

После вмешательства телевидения данные пациентки наконец-то были внесены в регистр.

