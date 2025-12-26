Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Осторожно, близится шторм! Объявлено оранжевое предупреждение

© LETA 26 декабря, 2025 17:40

0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Предупреждение будет действовать с 11:00 в субботу до 16:00 в воскресенье.

В субботу в середине дня в западных и центральных регионах страны усилится северный, северо-западный ветер, порывы которого составят 20-22 метра в секунду, а вечером на побережье могут достичь 25-28 метров в секунду.

Во второй половине дня в воскресенье ветер начнет постепенно стихать.

Синоптики напоминают, что сильный ветер может ломать ветви и деревья, переносить по воздуху незакрепленные предметы, которые могут причинить повреждения или создать угрозу для людей. Также сильные порывы ветра могут повредить инфраструктуру, осложнить условия движения, нарушить электроснабжение.

В первой половине дня в субботу ожидаются небольшие осадки, а к вечеру с поступлением более холодных воздушных масс дождь перейдет в мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3…+7 градусов.

Зеленский готов вынести мирный план Трампа на референдум, если Путин согласится на 60-дневное перемирие

22:09

0 комментариев

"Мы находимся на следующем этапе мирного урегулирования. Нам нужно вести переговоры с президентами. Мы хотим закончить войну как можно скорее. Поэтому я рассчитываю на встречу с Трампом в воскресенье, чтобы обсудить рамки завершения войны. Достигнут значительный прогресс.

7 миллионов евро на командировки: ведомство Браже поездит по миру

20:34

0 комментариев

Министерство иностранных дел (МИД) объявило закупку услуг по организации командировок с максимальной договорной ценой 7,2 млн евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), пишет LETA.

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков

19:57

0 комментариев

С марта 2024 года прошло уже достаточно времени с того момента, как стало известно о планах Государственной канцелярии закупить коучинговые услуги для руководителей высшего уровня государственного управления на сумму 34 тысячи евро. За это время возникли вопросы: как завершилась эта закупка, какие средства были потрачены фактически, сколько руководителей воспользовались коучингом и к каким результатам это привело.

«Рождество для неудачников»: одна фраза вызвала бурю в соцсетях

17:33

0 комментариев

Не всем праздничный сезон приносит радость - многие латвийцы проводят его в одиночестве или сталкиваются с финансовыми трудностями. А есть и те, кто предпочитает не праздновать Рождество, посвящая это время работе. Один из таких людей решил поделиться своим мнением в социальной сети, и его высказывание вызвало настоящую бурю в интернете, пишет портал Jauns.lv

Кто из детей не мечтает о Labubu: о чём нужно помнить родителям, приобретая очередную игрушку

17:27

0 комментариев

Она улыбается слишком широко, и изо рта у нее торчат неровные зубы. Из-под растрепанной челки смотрят огромные глаза, на голове ее — заостренные уши, которые часто описываются как эльфийские. Это Labubu — игрушка, которая за последний год стала интернет-звездой, источником вдохновения для дизайнеров и настоящей головной болью для родителей. Дети ее обожают, а взрослые часто не понимают, в чем феномен.

«Чтоб он сдох»: Зеленский выступил с Рождественским обращением (ВИДЕО)

17:21

0 комментариев

В своем телеобращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое вызвало резкую реакцию в Москве: не называя конкретных имен, он дал понять, что в рождественскую ночь украинцы желают смерти одному человеку.

