Зеленский готов вынести мирный план Трампа на референдум, если Путин согласится на 60-дневное перемирие

Многие аспекты двусторонних соглашений между США и Украиной уже определены. США предложили нам гарантии безопасности на 15 лет, и договор можно будет продлить. Но нам нужно больше, чем 15 лет. Надеюсь, Трамп на это согласится. Я хочу договориться о более выгодных условиях по территориям.

Если решение будет сложным, я готов вынести на референдум все 20 пунктов мирного плана. Чтобы изложить преимущества соглашения, в Украину готовы приехать Уиткофф и Кушнер, но, возможно, ехать нужно самому Трампу. Если референдум будет идти на фоне продолжающихся атак России, то люди увидят ракеты и не пойдут голосовать. И тогда результат сочтут нелегитимным. Лучше не проводить референдум, чем проводить, лишая людей возможности проголосовать. В этом случае Россия должна согласиться на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Пока неясно, готова ли Россия согласиться с планом Трампа. У меня есть некоторая информация… но сейчас я хочу верить только словам лидеров".

Это краткий пересказ интервью Владимира Зеленского изданию Axios от 26 декабря.