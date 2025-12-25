Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А точно так открывать можно? Сданный в эксплуатацию променад на Мукусалас вызывает вопросы. ФОТО

25 декабря, 2025 17:46

Власти Риги объявили о завершении реконструкции набережной на улице Мукусалас после двух лет работ и инвестиций в размере 20,8 млн евро. Протяжённость обновлённого участка составляет 2,3 километра. Променад был сдан в эксплуатацию 22 декабря, а его торжественное открытие запланировано на 9 января.

Муниципалитет сообщил о выполнении масштабных работ, включая укрепление основания набережной, восстановление гидротехнических сооружений, реконструкцию инженерных сетей и установку энергоэффективного освещения, подчеркнув сохранение исторической архитектуры и использование аутентичных отделочных материалов.

Однако фотографии, сделанные очевидцами, вызывают сомнения в полной готовности объекта. На участке променада у дамбы AB невооруженным глазом видна повреждённая облицовка. Этот фрагмент резко контрастирует с заявленным образом «современного и благоустроенного городского пространства».

Ситуацию усугубляет то, что проблемный участок хорошо просматривается с Каменного моста — одной из ключевых транспортных артерий Риги, что делает недочёты заметными для тысяч горожан и гостей столицы ежедневно.

Почта России приостанавливает наземную доставку в Латвию и не только

"Почта России" временно остановила наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию, а также в Эстонию. При этом авиадоставка в данные страны сохраняется, сообщается на сайте компании.

"Почта России" временно остановила наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию, а также в Эстонию. При этом авиадоставка в данные страны сохраняется, сообщается на сайте компании.

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

«Снегурочка в публичном доме»: клевета привела к неожиданной развязке. Дело 1980-х

Сейчас клеветнические измышления именуются троллингом и распространяются преимущественно через социальные сети. Но это явление существовало и в прежние времена. Правда, тогда клеветники писали подметные письма от руки или печатали их на машинке и отправляли по почте или кидали в почтовые ящики. Уголовные дела по обвинению в клевете возбуждались крайне редко. Об одном таком деле рассказывалось в статье «Снегурочка на панели", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1987 году.

Сейчас клеветнические измышления именуются троллингом и распространяются преимущественно через социальные сети. Но это явление существовало и в прежние времена. Правда, тогда клеветники писали подметные письма от руки или печатали их на машинке и отправляли по почте или кидали в почтовые ящики. Уголовные дела по обвинению в клевете возбуждались крайне редко. Об одном таком деле рассказывалось в статье «Снегурочка на панели", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1987 году.

Новый прогноз: к выходным погода изменится

В конце недели к территории Латвии подойдет циклон, который принесет с собой сильные и порывистые ветры и осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце недели к территории Латвии подойдет циклон, который принесет с собой сильные и порывистые ветры и осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Самый быстрый рождественский магазин: купите Office 2021 Pro всего за 30,55 евро один раз и пользуйтесь Word, Excel и PowerPoint всю жизнь!

Больше ключей в это Рождество - скидки до 90%!

Больше ключей в это Рождество - скидки до 90%!

