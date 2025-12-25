А точно так открывать можно? Сданный в эксплуатацию променад на Мукусалас вызывает вопросы. ФОТО

Муниципалитет сообщил о выполнении масштабных работ, включая укрепление основания набережной, восстановление гидротехнических сооружений, реконструкцию инженерных сетей и установку энергоэффективного освещения, подчеркнув сохранение исторической архитектуры и использование аутентичных отделочных материалов.

Однако фотографии, сделанные очевидцами, вызывают сомнения в полной готовности объекта. На участке променада у дамбы AB невооруженным глазом видна повреждённая облицовка. Этот фрагмент резко контрастирует с заявленным образом «современного и благоустроенного городского пространства».

Ситуацию усугубляет то, что проблемный участок хорошо просматривается с Каменного моста — одной из ключевых транспортных артерий Риги, что делает недочёты заметными для тысяч горожан и гостей столицы ежедневно.