Израиль первым в мире признал новое государство — Сомалиленд. И не просто так

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в соцсети X, что стороны договорились об установлении полных дипломатических отношений, включая назначение послов и открытие посольств. По его словам, МИДу поручено немедленно приступить к институционализации двусторонних связей в ряде сфер.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен в кратчайшие сроки расширить сотрудничество с Сомалиленд в области сельского хозяйства, здравоохранения и технологий.

Президент самопровозглашенного государства Мохамед Абдуллахи назвал решение Израиля историческим моментом. Он также отметил, что Сомалиленд планирует присоединиться к «соглашениям Авраама» — пакету договоренностей о нормализации отношений между Израилем и рядом преимущественно мусульманских стран.

В то же время международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре расценил действия Израиля как преднамеренное посягательство на суверенитет страны.

Сомалиленд де факто независимый с 1991 года, поддерживает связи с США, Тайванем, Объединенными Арабскими эмиратами, Эфиопией, другими африканскими и европейскими странами, но Израиль стал первым членом ООН, кто признал Сомалиленд официально как независимое государство.

Сближение проводится под эгидой США в рамках соглашений Авраама. Переговоры о переселении туда жителей Газы вряд ли воплотятся во что-то масштабное, но Сомалиленд может получить американское признание и израильские технологии в различных областях, а Израиль получает вход на стратегический плацдарм у Баб-эль-Мандебского пролива, усиление позиций в противостоянии с хуситами и с турецким влиянием в регионе, рост сотрудничества с ОАЭ, Эфиопией, Тайванем, и вообще еще одну клетку на геополитической шахматной доске.