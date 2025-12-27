Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita
Доступность

Израиль первым в мире признал новое государство — Сомалиленд. И не просто так

Редакция PRESS 27 декабря, 2025 12:50

Важно 0 комментариев

Израиль официально признал независимость Сомалиленда — отколовшегося от Сомали региона. Таким образом, еврейское государство стало первой страной, сделавшей подобный шаг.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в соцсети X, что стороны договорились об установлении полных дипломатических отношений, включая назначение послов и открытие посольств. По его словам, МИДу поручено немедленно приступить к институционализации двусторонних связей в ряде сфер.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен в кратчайшие сроки расширить сотрудничество с Сомалиленд в области сельского хозяйства, здравоохранения и технологий.

Президент самопровозглашенного государства Мохамед Абдуллахи назвал решение Израиля историческим моментом. Он также отметил, что Сомалиленд планирует присоединиться к «соглашениям Авраама» — пакету договоренностей о нормализации отношений между Израилем и рядом преимущественно мусульманских стран.

В то же время международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре расценил действия Израиля как преднамеренное посягательство на суверенитет страны.

Сомалиленд де факто независимый с 1991 года, поддерживает связи с США, Тайванем, Объединенными Арабскими эмиратами, Эфиопией, другими африканскими и европейскими странами, но Израиль стал первым членом ООН, кто признал Сомалиленд официально как независимое государство.

Сближение проводится под эгидой США в рамках соглашений Авраама. Переговоры о переселении туда жителей Газы вряд ли воплотятся во что-то масштабное, но Сомалиленд может получить американское признание и израильские технологии в различных областях, а Израиль получает вход на стратегический плацдарм у Баб-эль-Мандебского пролива, усиление позиций в противостоянии с хуситами и с турецким влиянием в регионе, рост сотрудничества с ОАЭ, Эфиопией, Тайванем, и вообще еще одну клетку на геополитической шахматной доске.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…
Важно

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?
Важно

Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят
Важно

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Читать
Загрузка

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Читать

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Мир 14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Читать

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Читать

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Читать

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Читать

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

Читать