Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

"Америка - противоположность Европы как Евросоюза. США - это не нечто подобное ЕС. Америка опирается на веру в Бога и на свободу. ЕС опирается на идею контроля. Каждая новая европейская политика - это новый регламент и новая директива. А что такое новый регламент и новая директива? Это новый контроль, потому что каждый новый регламент нужно проконтролировать. ЕС одержим контролем - нужно всё контролировать, и чем больше всё будет контролироваться, тем лучше будет жизнь.

Но откуда эта воля всё контролировать? Видите ли, чем меньше человек верит в Бога, тем больше ему нужно всё контролировать. А если в Бога не верят вообще, то контролировать нужно абсолютно всё.

Дискуссии вызвало утверждение Илона Маска о том, что ЕС надо ликвидировать. Многие видят в этом только американский эгоизм, а значит - желание ликвидировать ЕС как экономического конкурента. Но это не так - это ещё и духовная борьба. ЕС не похож на США - это противопоставление США как стране свободы.

США создали и продолжают создавать верующие люди. Послушайте речи президентов США: многие из них напоминают выступления на богослужениях в христианских общинах. Существенно то, что верующий человек, будь он христианином, иудеем или мусульманином, смиренно признаёт, что всё контролирует не человек, а Бог. Это не означает, что человеку не нужно контролировать, как он водит машину. Это означает, что существует место для свободы, где человек доверяет, что он полностью всё не контролирует, поскольку существует Бог.

Я не говорю, что ничего контролировать не надо. Общество не может существовать без контроля вообще. Но вопрос о соразмерности - что надо контролировать? Каждый евро, каждую переписку в чате? Соблюдение ПДД контролировать надо. Но каждый ли километр в час? Нужно ли контролировать чаевые до последнего цента и доходы тётушки-цветочницы?

Европа одержима контролем. Идеей - чем больше контролировать, тем лучше. Каждая новая политика - ещё больше контроля, ещё больше бюрократии, ещё меньше свободы. Так ЕС превращают в тоталитарное общество, где всё тотально контролируется.

ЕС часто сравнивают с СССР, и многим это не нравитя. Советским Союзом руководили коммунисты, бывшие атеистами. И коммунисты тоже были одержимы идеей контроля. Ведь если Бога нет, то всё должен контролировать человек.

ЕС опирается на идеи сопротивления Богу. Бюрократия ЕС - это кристализованное сопротивление Богу. Не хочу сказать "кристаллизованное зло", потому что все бюрократы как люди не являются злыми по-человечески. Но тотальный контроль - это ничто иное, как отрицание Бога. Поскольку Бог - Тот, Кто контролирует всё в последней инстанции.

Я не говорю, что ЕС надо немедленно ликвидировать. Потому что возникает вопрос - что тогда будет, что будет после этого, будет ли лучше то, что произойдёт после конца ЕС. Однако ЕС надо преобразить - отказаться от тотального контроля, а сделать это могут лишь консервативные силы, наподобие республиканцев в США.

Ибо демократы в США - это аналоги политиков ЕС в Америке: те же самые идеи и стремления к тотальному контролю. Итак, консервативные силы Европы при поддержке консервативной власти в США (без неё не обойтись, потому что европейская бюрократия - это огромный враг) могут вернуть Европу на путь свободы. Я верю, что это возможно, потому что верю в здравый смысл.

Европа как тирания не имеет будущего, ведь, каковы бы ни были методы зомбирования, запугивания и манипулирования, я не верю, что современный человек таков, чтобы согласиться на полную тиранию. Несмотря на все старания создать тоталитарную массу послушных людей, дрессируя их подчиняться "европейским ценностям", которые представляют собой надуманную ложь. Давайте не бояться слова "ложь", свидетельствующего о духовном облике ЕС. Ложь, скрытую под красивыми словами "устойчивое развитие", "политика перемен климата", "инклюзия".

Политика перемен климата - ложь, не выдерживающая никакой критики, поскольку европейская климатическая политика не может повлиять на климат всего земного шара. Устойчивое развитие... Если присмотреться, то это политика перемен климата плюс инклюзия. А что такое инклюзия? Она состоит из инклюзии ЛГБТ... и мигрантов. ЛГБТ... - это ложь, потому что нет никакого множества полов. Инклюзия мигрантов? Когда основывался ЕС, это сопровождалось красивыми словами "свободный поток товаров, услуг и рабочей силы". Никто не сказал, что рабочей силой будут мигранты из третьих стран, услуги передадут на аутсорсинг в третьи страны, а товары будут брендами из стран Запада, произведёнными в третьих странах. Все главные направления политики ЕС основаны на лжи. Но ложь - это не сильная крепость. Крепость, основанная на лжи, - это замок, построенный на песке. Подует ветер - и он рухнет".

Юрист Ринголдс Балодис пишет в комментариях: "Самое безумное то, что основателем Европы (так в тексте - Ред.) был Уинстон Черчилль, который хотел мирного объединения стран, основанного на христианских ценностях. Но... но получилось объединение космополитических чиновников, судей и безличных лидеров, а не стран. И сами британцы из него вышли..."

"Остаётся лишь верить, что самая густая тьма - перед рассветом. ЕС близится к своей самой низкой точке. Это правда", - комментирует политик и журналист Лига Крапане.