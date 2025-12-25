Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

Проект Сеньор-клуба вырос из Общества активных родителей, которым руководит Ольга Скворцова и получил новое развитие благодаря социальному работнику Марине Немнясовой.

Press.lv узнал подробности проекта у Ольги.

- Ольга, расскажите, как к вам пришла мысль работать с пожилыми людьми?

- В 2017 году мы организовали Общество Активных родителей с целью организации внешкольного досуга для детей. Базировались в Агенскалнсе. Проводили лагеря, творческие занятия. Нас тогда поддержала Рижская дума.

Потом в рамках Дней Русской культуры мы предоставили помещение для проведения пары лекций для сеньоров. И мысли завертелись в этом направлении. Стало понятно: пожилым людям нужны регулярные встречи, чтобы знакомиться, общаться, да просто выйти из дома! И в 2020 году ни на что особо не надеясь – мы написали проект в департамент образования, культуры и спорта Рижской думы (отдел проектов и общественной интеграции). Нас поддержали, за что огромное спасибо!

Три месяца продолжались творческие встречи - пожилые люди слушали лекции, пекли хлеб, лепили из глины, пели под гитару, делали красивые и полезные вещи для дома, пили чай, общались. А потом началась пандемия. Думали, что проект закончился. К нам стали звонить люди с вопросом - а когда снова встречаемся? Людям были очень нужны эти встречи. И встречи возобновились на общественных началах в Иманте. Нерегулярно, с микроскопической материальной базой, но все же проект продолжился.

- Как проходят ваши занятия в клубе?

- Занятия всегда проходят по одному плану - час-полтора культурная программа, потом неторопливое чаепитие с разговорами.

- Легко ли было найти педагогов для такой необычной группы?

- Занятия ведет команда Общества Активных Родителей. Те же люди, что проводят детские лагеря и творческие мастер-классы для взрослых. Это люди, которые любят свое дело. Команда формировалась постепенно, каждый приходил за чем-то своим и - оставался. Случайных людей у нас нет.

- А кто ваши «клиенты»? Расскажите подробнее!

- Сейчас в группе сеньоров примерно половина тех, кто ходил на занятия в Агенскалнсе, половина - их друзья и знакомые. "Бабушкина почта" работает отменно. Возраст - 70 и выше, в основном бабулечки, очень бы хотели пригласить побольше дедулечек, но их и так меньше, и занятия нужны более мужские. Есть идея шахматного клуба. Зимой на лавочке в шахматы играть холодно, а у нас - тепло, светло и есть чай с пряниками.

- Основа финансирования Сеньор-клуба – гранты?

- Мы много лет ведём этот проект на общественных началах. Все эти годы подавали проекты в Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvalde) - и в этом году проект снова поддержали. Мы очень благодарны за эту помощь. За эти полгода мы смогли оплатить помещение для регулярных занятий, купить новые материалы (восковой пластилин, глина, акриловые краски, блендер для папье-маше, сахарную мастику и многое другое), что позволило разнообразить наши занятия. Также мы смогли финансово поддержать ведущих занятия и даже организовать экскурсию в Яунпилс. Это было такое счастье - поехать в красивое место на удобном автобусе, печь там хлеб и валять шерсть, посетить старинную церковь. Для наших сеньоров это было целое путешествие. В ноябре проект закончился. Люди остались. Дальше, как и прежде, проект пошёл на чистом энтузиазме. Группа сениоров выросла, еле помещается в кабинете. Многие едут издалека, что в пожилом возрасте очень непросто. И пришла мысль расширяться.

Пока параллельно группе в Иманте открыли группу в центре города. Хотели бы ещё охватить в Плявниеках, Кенгарагсе и Болдерае. Чтобы для пожилых людей было место рядом с домом, где тебя любят ждут и ты нужен.

- Вы надеетесь получить еще один грант?

- Мы все время пишем проекты. Ближайший конкурс совсем скоро - проект интеграции. Конечно, будем подавать. И очень надеемся, что нас смогут поддержать. У нас впереди ещё столько планов для Сениор-клуба. Хотим посетить музеи, поездить на экскурсии. Они в душе очень молоды, наши бабуленьки. Им много чего хочется и много что интересно.

- Как вам могут помочь неравнодушные люди? На какой номер счета? Возможно, еще каким-то способом?

- Как помочь? Нам важно, чтобы о нас знали. Расскажите своим родителям, что есть такие встречи. Помогите им прийти (часто первый раз приводят за ручку, потому что человек стесняется). Возможно, именно ваш папа или дедушка ищет партнёров для шахмат или других настольных игр? Или просто хочет посидеть за чайком и поговорить про спорт и прочее?

Что ещё? Нам нужно платить аренду. Занятия для сеньоров, разумеется, бесплатные, но расходы на их проведение никто не отменял. Мы платим аренду, покупаем материалы для занятий, чай, кофе, печенье. Наши бабулечки любят сладкое, а чай с зефиркой способствует душевным разговорам.

Если будут деньги на оплату автобуса - поедем на экскурсии. У нас есть целый список, куда можно поехать с Сениор-клубом. Все пока упирается в финансы.

Если кто-то сможет помочь любой суммой, то будем очень благодарны. Это даст нам возможность разнообразить занятия.

Реквизиты:

Aktīvo Vecāku Biedrība

Рег.номер - 40008262585

номер счета - LV23HABA0551043334062

Maksājuma mērķis - ziedojums senioru kluba nodarbībām.

Нужны и материалы для занятий. Особенно: альбомы, краски, фломастеры, картон, цветная бумага. И шоколадные каллеты - есть мечта провести шоколадный мастер класс.

Возможно, у вас есть час-полтора свободного времени и вы могли бы провести небольшой мастер класс? Мы будем рады.

В этот году мы впервые провели Новогоднюю Ёлочку для сеньоров. Это такие эмоции! Обязательно будем продолжать. Возможно, кто-то мог бы помочь с подарками?

- Что для вас является главным смыслом этого проекта и ради какого результата вы продолжаете заниматься им на протяжении многих лет?

- Зрелость и здоровье общества определяется тем, как оно относится к пожилым и слабым. Чтобы они не сидели дома в одиночестве, чтобы чувствовали себя нужными, любимыми и важными. А нам это даёт прекрасную возможность поделиться теплом с теми, кто в этом нуждается.

Заканчивается занятие, они потихоньку собираются, толпятся в коридоре. "А я тут одну выставку нашла - пойдём вместе". "А я тут рядом живу - приходите на чай". "А я гуляю по утрам - присоединяйтесь". "А кого сегодня не было - надо им позвонить, узнать, как дела".

Вот ради этого мы много лет продолжаем наш проект.

- Как можно записаться в Сеньор-клуб?

- Пишите и звоните - 28224099 и 28 375 897.