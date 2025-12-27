«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

"Я не хочу, чтобы эти люди там распоряжались, потому что то, о чём мне сообщают уже сейчас, что там творится... Там выйдет наружу.. Не дай бог, если выйдут наружу проделки бывшего руководителя музыкальной жизни (члена правления VSIA Latvijas koncerti Гунтарса Кирсиса)…

Там кошмарные вещи. Как эти наши денежки на культуру, все, что у нас есть, как они пошли... Как там всё это делалось... Ну, нельзя так!

Поэтому я не хочу, чтобы эти фамилии там вообще... По какому праву?! Я ведь не согласился, чтобы они проводили. Они же на свою голову! Там с сельских коллективов, для которых я хотел, чтобы они приехали бесплатно, теперь дерут деньги за участие. Почему так? И кто они такие? Будь они какими-то великими дирижёрами, но ведь нет... Увы. А они там распоряжаются. Денежки были в их руках, они ими командовали.. Ну да... Ну, так оно и есть..."