«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

TV24 27 декабря, 2025 13:24

LETA

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

"Я не хочу, чтобы эти люди там распоряжались, потому что то, о чём мне сообщают уже сейчас, что там творится... Там выйдет наружу.. Не дай бог, если выйдут наружу проделки бывшего руководителя музыкальной жизни (члена правления VSIA Latvijas koncerti Гунтарса Кирсиса)…

Там кошмарные вещи. Как эти наши денежки на культуру, все, что у нас есть, как они пошли... Как там всё это делалось... Ну, нельзя так!

Поэтому я не хочу, чтобы эти фамилии там вообще... По какому праву?! Я ведь не согласился, чтобы они проводили. Они же на свою голову! Там с сельских коллективов, для которых я хотел, чтобы они приехали бесплатно, теперь дерут деньги за участие. Почему так? И кто они такие? Будь они какими-то великими дирижёрами, но ведь нет... Увы. А они там распоряжаются. Денежки были в их руках, они ими командовали.. Ну да... Ну, так оно и есть..."

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

