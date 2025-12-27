С января по сентябрь — более 500 наказаний за нарушения, связанные с госязыком

Конкретно за это нарушение за 9 месяцев наложено 327 наказаний, в том числе 273 штрафа, и объявлено 54 предупреждения. В прошлом году тоже больше всего наказаний было именно за это нарушение - 446, это составляет 54,5% от общего числа наказаний. Из них 47 - предупреждения и 399 - штрафы.

Сумма штрафа за это нарушение в прошлом году - от 35 до 400 евро, из них 183 случая - от 35 до 50 евро, 181 случай - от 51 до 100 евро, 27 случаев - от 101 до 150 евро, пять - от 151 до 200 евро и всего два - от 201 до 300 евро.

В целом за девять месяцев за разные нарушения в области использования госязыка было назначено 517 наказаний, за весь 2024 год - 819. Меньше становится как предупреждений, так и штрафов: 129 предупреждений и 388 штрафов за январь-сентябрь нынешнего года и 168 предупреждений и 651 штраф за весь прошлый год.

Вторая по распространённости группа наказаний - за нарушения, связанные с несоблюдением правил предоставления информации. Таких случаев за девять месяцев нынешнего года - 139, из них 61 предупреждение и 78 штрафов. За весь 2024 год таких наказаний было 314, в том числе 112 предупреждений и 202 штраф.

Самый распространённый размер штрафа за несоблюдение правил по предоставлению информации - от 101 до 150 евро, таких случаев было 123, чаще всего штрафовали на 140 евро. Было также 40 случаев штрафов в размере от 151 до 200 евро, 26 - от 201 до 300 евро, девять - от 301 до 500 евро и три случая - на сумму 500 евро.

За весь 2024 год было четыре случая наказаний за несоблюдение норм госязыка в открытой информации, один - за необеспечение перевода на заседаниях и собраниях, ещё один - за отсутствие перевода на госязык фильмов, демонстрировавшихся публично.

В отличие от прошлого года, в 2025 году был также один случай наказания за неиспользование госязыка в делопроизводстве.

Уже сообщалось, что депутаты Сейма в конце ноября в первом чтении поддержали подготовленные депутатами "Нового единства" поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и использования госязыка, предусматривающие увеличить штрафы за неуважение к госязыку.

Штраф для физических лиц за такого рода нарушения сейчас составляет от 7 до 28 штрафных единиц, его предлагают увеличить до 10-39 единиц.

Для юридических лиц штраф сейчас составляет от 28 до 140 штрафных единиц, по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Предложено увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Хотят увеличить и размер штрафа для должностных лиц - от 14-60 до 20-84 штрафных единиц.

Помимо этого, в поправки включена новая редакция 20-й статьи "Неуважение к государственному языку". Предлагается за явное проявление неуважения к госязыку и действия, направленные на уничижение статуса и значения госязыка, штрафовать на 20-400 штрафных единиц. Сейчас штраф составляет 7-140 единиц.

Одна штрафная единица равна 5 евро.