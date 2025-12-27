Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita
Доступность

С января по сентябрь — более 500 наказаний за нарушения, связанные с госязыком

© LETA 27 декабря, 2025 12:45

Важно 0 комментариев

За 9 месяцев уходящего года больше всего штрафов в области использования госязыка наложено за нарушения, связанные за неиспользование госязыка в объёме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей. Об этом свидетельствует статистика, собранная Центром госязыка (на фото).

Конкретно за это нарушение за 9 месяцев наложено 327 наказаний, в том числе 273 штрафа, и объявлено 54 предупреждения. В прошлом году тоже больше всего наказаний было именно за это нарушение - 446, это составляет 54,5% от общего числа наказаний. Из них 47 - предупреждения и 399 - штрафы.

Сумма штрафа за это нарушение в прошлом году - от 35 до 400 евро, из них 183 случая - от 35 до 50 евро, 181 случай - от 51 до 100 евро, 27 случаев - от 101 до 150 евро, пять - от 151 до 200 евро и всего два - от 201 до 300 евро.

В целом за девять месяцев за разные нарушения в области использования госязыка было назначено 517 наказаний, за весь 2024 год - 819. Меньше становится как предупреждений, так и штрафов: 129 предупреждений и 388 штрафов за январь-сентябрь нынешнего года и 168 предупреждений и 651 штраф за весь прошлый год.

Вторая по распространённости группа наказаний - за нарушения, связанные с несоблюдением правил предоставления информации. Таких случаев за девять месяцев нынешнего года - 139, из них 61 предупреждение и 78 штрафов. За весь 2024 год таких наказаний было 314, в том числе 112 предупреждений и 202 штраф.

Самый распространённый размер штрафа за несоблюдение правил по предоставлению информации - от 101 до 150 евро, таких случаев было 123, чаще всего штрафовали на 140 евро. Было также 40 случаев штрафов в размере от 151 до 200 евро, 26 - от 201 до 300 евро, девять - от 301 до 500 евро и три случая - на сумму 500 евро.

За весь 2024 год было четыре случая наказаний за несоблюдение норм госязыка в открытой информации, один - за необеспечение перевода на заседаниях и собраниях, ещё один - за отсутствие перевода на госязык фильмов, демонстрировавшихся публично.

В отличие от прошлого года, в 2025 году был также один случай наказания за неиспользование госязыка в делопроизводстве.

Уже сообщалось, что депутаты Сейма в конце ноября в первом чтении поддержали подготовленные депутатами "Нового единства" поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и использования госязыка, предусматривающие увеличить штрафы за неуважение к госязыку.

Штраф для физических лиц за такого рода нарушения сейчас составляет от 7 до 28 штрафных единиц, его предлагают увеличить до 10-39 единиц.

Для юридических лиц штраф сейчас составляет от 28 до 140 штрафных единиц, по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Предложено увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Хотят увеличить и размер штрафа для должностных лиц - от 14-60 до 20-84 штрафных единиц.

Помимо этого, в поправки включена новая редакция 20-й статьи "Неуважение к государственному языку". Предлагается за явное проявление неуважения к госязыку и действия, направленные на уничижение статуса и значения госязыка, штрафовать на 20-400 штрафных единиц. Сейчас штраф составляет 7-140 единиц.

Одна штрафная единица равна 5 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…
Важно

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома
Эксклюзив

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома (1)

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят
Важно

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Читать
Загрузка

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Читать

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Мир 14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Читать

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Читать

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Читать

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Читать

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

Читать