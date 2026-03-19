Часть общества считает, что государству следует строже регулировать иммиграционную политику и ограничивать поток приезжих. Другие, напротив, напоминают о нехватке рабочей силы и экономической выгоде от привлечения иностранцев.

Поводом для новой волны обсуждений стало наблюдение одного из пользователей соцсетей о ситуации в одном из рижских спортзалов.

«Не знаю как в других местах, но в “Barona Gym” вечером просто катастрофа. Из 80 посетителей 75 - индийцы, пакистанцы и узбеки. Картина ужасная. Это просто катастрофа», - написал пользователь.

В комментариях под публикацией мнения разделились. Некоторые пользователи указали, что сами иностранцы не являются причиной ситуации.

«Эту “катастрофу” создали не они. Они не ворвались в страну. Поток формируют местные предприниматели и спрос на дешёвую рабочую силу», - отметил один из комментаторов.

Другие обратили внимание на бытовые аспекты и поведение в общественных местах, в том числе в спортивных клубах.

«Это показатель - у них есть деньги и свободное время», - написал пользователь.

Дискуссия также затронула вопрос доступности абонементов и условий посещения залов. Некоторые считают, что рост числа иностранных клиентов связан с более низкими ценами и популярностью определённых сетей.

Обсуждение в соцсетях вновь показало, что тема иммиграции остаётся одной из самых чувствительных в латвийском обществе.