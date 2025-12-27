Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия нанесла комбинированные удары по Украине

27 декабря, 2025 13:18

Россия в ночь на субботу, 27 декабря, нанесла по Украине комбинированные удары, применив баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Основным объектом российской атаки, судя по сообщениям украинских пабликов, стал Киев.

В украинской столице, как сообщил рано утром в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко , пострадали не менее восьми человек, пять из них госпитализированы. Среди пострадавших есть 16-летний подросток. "В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО. В Оболонском районе падение обломков в дачном кооперативе. Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе", - написал также Кличко. По уточненным данным, число пострадавших в Киеве составило не менее 19 человек.

Позже Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Дарницком районе Киева загорелись 24-этажный и 18-этажный жилые дома. В том же районе пожары вспыхнули в нескольких частных домах. Из-за угрозы распространения пламени на расположенный поблизости дом престарелых из последнего были эвакуированы десять человек, добавил Кличко. Пожар также начался еще в одном - 10-этажном - жилом здании.

В Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины опубликованы кадры с последствиями атак. "В Голосеевском районе падение БПЛА вызвало пожар трех автомобилей на территории СТО. Пожар ликвидирован. В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается. В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте", - перечисляется в посте.

Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?
Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят
Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…
Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

