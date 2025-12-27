Россия нанесла комбинированные удары по Украине

В украинской столице, как сообщил рано утром в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко , пострадали не менее восьми человек, пять из них госпитализированы. Среди пострадавших есть 16-летний подросток. "В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО. В Оболонском районе падение обломков в дачном кооперативе. Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе", - написал также Кличко. По уточненным данным, число пострадавших в Киеве составило не менее 19 человек.

Позже Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Дарницком районе Киева загорелись 24-этажный и 18-этажный жилые дома. В том же районе пожары вспыхнули в нескольких частных домах. Из-за угрозы распространения пламени на расположенный поблизости дом престарелых из последнего были эвакуированы десять человек, добавил Кличко. Пожар также начался еще в одном - 10-этажном - жилом здании.

В Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины опубликованы кадры с последствиями атак. "В Голосеевском районе падение БПЛА вызвало пожар трех автомобилей на территории СТО. Пожар ликвидирован. В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается. В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте", - перечисляется в посте.