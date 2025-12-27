Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?

Пару лет назад инфляция достигла очень высокого уровня - почти 20%, сейчас её "додавили" до менее 4%, - это всё равно больше, чем в Европе. Такая ситуация имеет ряд причин, пояснил Казакс.

Первая причина такова, что цены на продовольствие росли очень быстро, в Латвии - быстрее, чем можно было бы объяснить, исходя из общемировых тенденций, и в некоторые месяцы рост цен составлял половину общей инфляции, но, к счастью, цены н продукты постепенно начинают снижаться, сказал президент Банка Латвии.

Что в таком случае мог бы предпринять центральный банк страны? Можно было бы резко повысить процентные ставки, но это загнало бы в рецессию всю остальную экономику. Скорее всего, выросла бы безработица, у населения сократились бы доходы, это бы привело к снижению цен. Но на рынке продовольствия спрос не слишком велик, там главная проблема - структурная, это недостаточная конкуренция, так что экономические инструменты, которыми располагает центральный банк, в этом случае - "негодное лекарство", убеждён Казакс.

По его мнению, гораздо лучше тот инструмент, который в настоящее время использует Минэкономики - увеличивается отслеживаемость цен на продукты, чтобы покупатели могли найти более дешёвые варианты, за счёт чего улучшится конкуренция. В последние месяцы в связи с этим наблюдается тенденция, которая ещё не слишком сильна, но уже есть первые признаки, что рост цен на продукты питания замедляется, кое-где цены начинают понемногу падать, считает эксперт.

Глава Банка Латвии надеется, что проблемы с конкуренцией будут решены - это снизит инфляцию. По его прогнозу, в ближайшие два года инфляция в Латвии может приблизиться к 3%.

"Но есть и ещё один элемент, удерживающий рост цен на довольно высоком уровне в Латвии и в странах Балтии в целом. Это резкий рост зарплат. Многие скажут, что они его не увидели, но, если посмотреть на рост минимальной зарплаты, который идёт очень быстро уже несколько лет (мы исходим из общих статистических данных, которые публикует Центральное статистическое управление), то в Латвии зарплаты увеличиваются в среднем на 8% в год, и это означает, что покупательная способность населения в среднем растёт. Это позволяет удерживать довольно стабильный спрос и повышать цены.

Так что, чтобы инфляция действительно уменьшилась, нужно было бы провести ряд важных для Латвии структурных реформ, т.е., в том числе реформу по повышению производительности труда, чтобы люди могли зарплату заработать и предприятие могло её заплатить. Вопрос ещё и в том, чтобы в общественном секторе, а это не только чиновники, но и государственные и муниципальные предприятия, сократилось число работников и они перешли в частный сектор, так что уменьшилось бы давление из-за зарплаты, которое удерживает инфляцию на высоком уровне", - заявил Казакс.