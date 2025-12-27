Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

27 декабря, 2025 13:45

Важно 0 комментариев

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Уже сообщалось, что согласно прогнозам метеорологов в Риге в субботу после обеда начнётся буря, которая продлится до полудня воскресенья.

Чтобы уберечь себя и близких, а также не мешать спасателям работать по устранению последствий стихии, Рижское самоуправление призывает жителей столицы без особой надобности не выходить из помещения и в особенности воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку могут ломаться деревья.

В ликвидации последствий бури будут участвовать и представители муниципальных служб - они будут убирать поломанные деревья и ветки, устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта и выполнять другие необходимые действия, в частности, отслеживать колебания уровня воды в водоёмах.

Если в связи с погодными условиями возникнут разрушения и повреждения, опасные для жизни и здоровья людей, состояния коммуникаций или движения общественного транспорта, рижан просят звонить на единый телефон помощи в чрезвычайных ситуациях - 112.

Главные новости

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

13:24

Важно 0 комментариев

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

