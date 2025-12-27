К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

Уже сообщалось, что согласно прогнозам метеорологов в Риге в субботу после обеда начнётся буря, которая продлится до полудня воскресенья.

Чтобы уберечь себя и близких, а также не мешать спасателям работать по устранению последствий стихии, Рижское самоуправление призывает жителей столицы без особой надобности не выходить из помещения и в особенности воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку могут ломаться деревья.

В ликвидации последствий бури будут участвовать и представители муниципальных служб - они будут убирать поломанные деревья и ветки, устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта и выполнять другие необходимые действия, в частности, отслеживать колебания уровня воды в водоёмах.

Если в связи с погодными условиями возникнут разрушения и повреждения, опасные для жизни и здоровья людей, состояния коммуникаций или движения общественного транспорта, рижан просят звонить на единый телефон помощи в чрезвычайных ситуациях - 112.