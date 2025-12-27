Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 28 декабря примет президента Украины Владимира Зеленского в курортном городе Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщила в субботу, 27 декабря, пресс-служба Белого дома. Накануне о договоренности с Трампом встретиться "в ближайшее время", чтобы обсудить условия прекращения войны в Украине, заявил Зеленский.

Готовность Зеленского провести референдум по мирному плану

В телефонном интервью онлайн-изданию Axios 26 декабря он указал, в частности, что на встрече с Трампом надеется "согласовать рамочные условия для окончания войны". При этом Владимир Зеленский выразил готовность вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

"Американская сторона считает огромным шагом вперед то, что Зеленский хочет провести референдум и больше не исключает территориальных уступок", - подчеркивается в публикации. По данным неназванного американского чиновника, на которого ссылается Axios, Россия понимает, что для проведения референдума необходимо прекращение огня, но хочет, чтобы его сроки были более короткими.

Как пояснил президент Украины в телефонном интервью Axios, ему пока не ясно, готова ли Москва принять мирный план Трампа, состоящий из 20 пунктов . "У меня есть определенные разведданные…. Но на данный момент я хочу верить только заявлениям лидеров", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский рассказал, что двусторонние соглашения между Киевом и Вашингтоном были закреплены в пяти документах и что к ним может добавиться шестой. Относительно гарантий безопасности Зеленский заявил, что, как он думает, эти документы готовы, хотя некоторые технические детали еще предстоит обсудить.

Трамп: У Зеленского нет ничего, пока я это не одобрил

В свою очередь Дональд Трамп в беседе с онлайн-изданием Politico 26 декабря заявил, что у Владимира Зеленского "нет ничего", пока это не одобрит сам Трамп. О планах президента США встретиться еще и с российской стороной в заявлении Белого дома от 27 декабря не сообщается. Однако в беседе с Politico Трамп указал, что, по его оценке, "с ним (президентом РФ Владимиром Путиным . - Ред.) все будет хорошо" и что он планирует переговорить с российским лидером так "скоро", как только захочет.

По данным Politico, в числе прочего на переговорах Трампа и Зеленского 28 декабря будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины , предложение украинского лидера создать демилитаризованную зону на востоке страны, управление Запорожской АЭС и контроль над территорией Донбасса.

Украина согласовала свою позицию с Европой

Как рассказал Зеленский в интервью Axios, он надеется, что ему и Трампу "удастся подключить европейцев" к переговорам 28 декабря. В то же время он написал в соцсети X, что перед встречей с Трампом согласовал свои позиции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).

Указав на состоявшуюся в середине декабря встречу представителей Украины, США и ряда европейских стран в Берлине , Зеленский пообещал, что работа в этом формате будет продолжена.

Фридрих Мерц заявил со своей стороны в X: "Мы непоколебимо стоим на вашей стороне. Как и раньше, сильные, согласованные действия Европы необходимы для мира, свободы и безопасности".