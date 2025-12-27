Забыли о Rail Baltica? Минсообщения напоминает: всё идёт по плану

"Я не думаю, что мы в данный момент строим каких-то монстров и конструкции, как раз наоборот - я думаю, что мы строим необходимую инфраструктуру, нужную в том числе и для нашей безопасности", - заявил он.

"Если речь идёт именно о рельсах, то речь идёт и о европейской колее - это часть перспективы нашей безопасности. Возможно, мы это до конца не осознаём, но это очень важно, чтобы в моменты чрезвычайных ситуаций мы были соединены с Европой и могли использовать Rail Baltica как для военной инфраструктуры, так и для пассажирских перевозок", - пояснил Дубкевич.

Представитель Минсообщения подчеркнул, что работы ведутся по плану, завершение проекта обеспечено финансированием из Когезионного фонда ЕС. Он также пообещал, что и станция в аэропорту, и Рижский центральный вокзал будут завершены в конце следующего года - это обеспечит полноценное соединение с аэропортом и центром города.

Помимо этого Дубкевич добавил, что основная трасса, которая соединит литовскую границу с Эстонией, сейчас строится полным ходом: "Что касается основной трассы, то она будет от границы с Литвой и дальше в направлении Эстонии. В данный момент ведутся работы, проходит укладка рельсов".