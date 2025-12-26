«Рождество для неудачников»: одна фраза вызвала бурю в соцсетях

Мужчина опубликовал пост, который мгновенно привлек большое внимание общественности и спровоцировал жаркие дискуссии. В своем сообщении он написал: «99% людей этого не поймут, но Рождество предназначено для тех, у кого нет своей жизни. Для нормальных, успешных людей это обычные рабочие дни. Пока вы пьете и переедаете, я двигаюсь вперед. Празднование — признак бедного ума и попытка заполнить пустоту подарками, которые вы не можете себе позволить».

Пост вызвал шквал негодования в комментариях. Пользователи соцсети не остались равнодушными к столь радикальному заявлению и высказали свое мнение.

«Очень похоже на психологическое отклонение — неспособность отдыхать, неспособность праздновать с рационализацией о достижении целей. Но то, что ты в этот момент не можешь остановиться и насладиться, быть беззаботным, не говорит ничего хорошего о балансе в жизни. Радоваться не все могут себе позволить, ты не можешь. Нечем гордиться», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь указал на непонимание автором сути праздника: «Вы вообще не поняли суть Рождества, это не про еду и подарки. Это, между прочим, христианский праздник».

Особенно резонансным стал комментарий, который перевернул логику автора поста с ног на голову: «Мне кажется как раз наоборот, что теряются в работе и одиночестве только те, у кого НЕТ своей жизни. Нет близких людей, которых можно навестить, нет ничего, кроме денег. Я не большая любительница праздников, но именно по той причине, что у меня нет большой семьи, больших совместных встреч, я бы хотела это. Но у меня есть моя маленькая семья, которая для меня важна. И подарки нам всем не важны. P.S. если бы у тебя были дети, хотелось бы знать, что бы ты тогда сказал».

Еще один комментатор задал автору прямой вопрос: «Расскажи, пожалуйста, подробнее — как именно ты идешь вперед и что там впереди у тебя такого? Я, например, работаю, чтобы когда-нибудь можно было роскошно пожить, Рождество для этой цели будет как раз кстати. Какими целями руководствуешься ты в своей работе?»

Психологи о трудоголизме

Психологи отмечают, что подобное отношение к праздникам и отдыху может быть признаком трудоголизма — состояния, при котором человек не может остановиться и расслабиться. Неспособность наслаждаться моментом и проводить время с близкими часто свидетельствует о нарушении баланса между работой и личной жизнью.

Эксперты подчеркивают, что настоящий успех включает в себя не только профессиональные достижения, но и способность радоваться жизни, строить отношения и находить время для отдыха. Рождество и другие праздники — это возможность остановиться, оценить пройденный путь и провести время с теми, кто действительно важен.