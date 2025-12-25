Исторический экскурс в погоду на Рождество: когда был самый глубокий снег?

Начиная с 1947 года в большинстве случаев на Рождество толщина снежного покрова составляет по крайней мере один сантиметр, а в среднем самый толстый снежный покров был в 1981 и 2010 годах - 28 и 26 см соответственно. Самый толстый снежный покров в каком-либо из регионов Латвии был в Видземе - в 1981 году в Мадоне с 24 по 26 декабря выпало в среднем 47 см снега.

Однако с 1947 года было также восемь лет, когда нигде на территории Латвии на Рождество не было снега - это были 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015, 2016 и 2019 годы. Еще пять лет - 1958, 1971, 2007, 2011, 2024 - снежный покров был лишь в некоторых местах, в среднем менее одного сантиметра по Латвии.

Изменение климата уменьшило частоту "белых" рождественских праздников.

Температура воздуха в день Рождества, как правило, сильно различается из года в год. Самое теплое Рождество в среднем по Латвии было в 2015 году, когда средняя температура воздуха составила +5°C, а самая высокая максимальная температура была в Колке 26 декабря 2016 года, когда она достигла +10,3 °C.

Самый сильный мороз зафиксирован в 1996 году, когда средняя температура воздуха по стране составила -16,6 градуса, а в Зосены 26 декабря температура воздуха опустилась до -31,5 градуса.