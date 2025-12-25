Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исторический экскурс в погоду на Рождество: когда был самый глубокий снег?

25 декабря, 2025

Самый толстый снежный покров на Рождество в Латвии был в 1981 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Начиная с 1947 года в большинстве случаев на Рождество толщина снежного покрова составляет по крайней мере один сантиметр, а в среднем самый толстый снежный покров был в 1981 и 2010 годах - 28 и 26 см соответственно. Самый толстый снежный покров в каком-либо из регионов Латвии был в Видземе - в 1981 году в Мадоне с 24 по 26 декабря выпало в среднем 47 см снега.

Однако с 1947 года было также восемь лет, когда нигде на территории Латвии на Рождество не было снега - это были 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015, 2016 и 2019 годы. Еще пять лет - 1958, 1971, 2007, 2011, 2024 - снежный покров был лишь в некоторых местах, в среднем менее одного сантиметра по Латвии.

Изменение климата уменьшило частоту "белых" рождественских праздников.

Температура воздуха в день Рождества, как правило, сильно различается из года в год. Самое теплое Рождество в среднем по Латвии было в 2015 году, когда средняя температура воздуха составила +5°C, а самая высокая максимальная температура была в Колке 26 декабря 2016 года, когда она достигла +10,3 °C.

Самый сильный мороз зафиксирован в 1996 году, когда средняя температура воздуха по стране составила -16,6 градуса, а в Зосены 26 декабря температура воздуха опустилась до -31,5 градуса.

Потому что язык — это власть: Ланга воюет с русскими даже в Рождество

Press.lv вчера писал о том, что на портале инициатив Manabalss.lv появилась инициатива о сохранении Латвийского радио 4, вещающего на русском языке. И закрывающегося навсегда уже 31 декабря. Как только об этом узнала главный дерусификатор Латвии, депутат Рижской думы Лиана Ланга - тут же разразилась обличительной публикацией в Твиттере/X.

В эпоху ИИ — миллионы на инструкции: Сакс Константинов взбешен разбазариванием денег на бумаги, вместо детей

Известный подростковый терапевт Нил Сакс Константинов в социальных сетях опубликовал информацию о закупке Министерства здравоохранения, стоимостью более 3,8 миллиона евро, покрываемых из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+).

Он будет последним, кто заскулит: почему Пуче не верит Херманису

"Режиссёр Алвис Херманис находится в постоянных творческих поисках и практических экспериментах. Его последняя попытка поставить что-то в общественно-политическом пространстве тоже является своеобразным экспериментом, который ещё не завершён", считает публицист Армандс Пуче, о чём пишет на страницах pietiek.com.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

Для того чтобы система здравоохранения Латвии могла похвастаться уровнем доступности медицинских услуг, ей ежегодно не хватает миллиарда евро. «Ситуация в ряде секторов действительно сложная, очереди длятся месяцами и даже годами, что несколько абсурдно, учитывая, что здоровье, или в данном случае болезнь, не стоит на месте», — заявил Янис Ветра, член правления Латвийской медицинской ассоциации, в программе «Латвийская формула» на телеканале TV24.

Умерла Вера Алентова

Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Театре имени Пушкина.

