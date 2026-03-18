Латвия готовит запрет на российские товары. Но пока мешает ЕС

В ведомстве уточнили, что 11 марта получили поручение премьер-министра Эвики Силини до 31 марта 2026 года подготовить для Кабинета министров возможные правовые решения. Задача - оценить варианты введения запрета, позицию ЕС и стран Балтии, а также последствия такого шага.

Министерство экономики подчеркнуло, что анализ ещё продолжается, поэтому говорить о конкретных мерах преждевременно. Все предложения будут подготовлены в пределах компетенции ведомства и в установленные сроки.

«Этот вопрос связан прежде всего с внешнеторговой политикой Европейского союза», - сообщили в Министерстве экономики.

В министерстве также напомнили, что внешняя торговля относится к сфере ответственности Европейского союза. Эти вопросы координируются с участием Министерства иностранных дел с учётом принципов единого рынка и свободного движения товаров.

Для подготовки предложений Министерство экономики будет работать совместно с Министерством иностранных дел, Министерством земледелия и Министерством финансов.

Ранее объединение партий «Новое Единство» заявило о необходимости прекратить экономические связи с Россией до конца 2026 года. Премьер-министр поручила профильным министерствам подготовить детальный план, который предусматривает как прекращение пассажирских перевозок, так и возможный запрет на продажу российских товаров.