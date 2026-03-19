По словам главы правительства, без такого инструмента государство рискует не добиться главного результата - снижения цен для конечного потребителя. Она подчеркнула, что недопустима ситуация, при которой государство снижает акциз, а выгоду от этого не ощущают жители.

«Без такого инструмента конечный пользователь может не получить желаемого результата», - заявила премьер-министр Эвика Силиня.



Сейчас власти оценивают параметры нового налога, чтобы он был справедливым и соразмерным. Силиня также уточнила, что предлагаемые меры будут носить временный характер.

Ранее правительство концептуально договорилось о шагах по стабилизации цен на топливо. В пакет мер входят снижение акциза и механизм контроля за сверхприбылью компаний.

Окончательное решение по нормативным актам планируется принять на следующем заседании правительства.