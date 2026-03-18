Тело упавшей в канал 17-летней лиепайчанки нашли

Государственная полиция сообщает, что в связи с произошедшим продолжается ранее начатый уголовный процесс. Будут назначены экспертизы, чтобы установить точную причину и обстоятельства смерти девушки.

Напомним, что в прошлую субботу полиция объявила о розыске Эвеллины Поцус: 13 марта около 18:50 она направилась по адресу на улице Базницас в Лиепае, после чего её местонахождение стало неизвестным.

В понедельник, 16 марта, после проверки записей с камер видеонаблюдения было установлено, что, возможно, девушка упала в Торговый канал. К поискам были привлечены сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые обследовали канал, однако сначала безрезультатно.