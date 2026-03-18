Наушники с сюрпризом: в популярных моделях нашли «гормональные» химикаты

Новое исследование показало: в популярных наушниках, которые продаются по всей Европе, обнаружены вещества, способные влиять на гормональную систему.
Проверили 81 модель от более чем 50 известных брендов — и результат оказался неожиданным: следы химикатов нашли во всех без исключения.
Речь о бисфенолах и фталатах — веществах, которые используются в пластике. Они могут вмешиваться в гормональные процессы и, по данным исследований, связаны с проблемами обмена веществ, дыхания и даже вниманием.
Самое тревожное — это не разовый контакт.
Учёные подчёркивают: опасность не «здесь и сейчас», а в длительном использовании.
При этом почти половина моделей получила «красный уровень» риска.
Но есть нюанс, который немного успокаивает:
только около 11% таких моделей содержали опасные вещества именно в тех частях, которые контактируют с кожей.
То есть производители, похоже, стараются «очистить» мягкие элементы — но корпус и внутренние детали остаются проблемной зоной.
И вот неожиданный поворот:
самые безопасные модели оказались у крупных брендов — среди них AirPods Pro 2 и JBL Tune 720BT.
А вот в детских наушниках нашли один из самых высоких уровней фталатов — почти в пять раз выше нормы ЕС.
После публикации исследования некоторые европейские магазины уже начали снимать отдельные модели с продажи.
И вопрос здесь остаётся простой:
если даже обычные наушники — это уже не просто техника,
то что ещё мы носим на себе каждый день, не задумываясь?