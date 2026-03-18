Наушники с сюрпризом: в популярных моделях нашли «гормональные» химикаты

Новое исследование показало: в популярных наушниках, которые продаются по всей Европе, обнаружены вещества, способные влиять на гормональную систему.

Проверили 81 модель от более чем 50 известных брендов — и результат оказался неожиданным: следы химикатов нашли во всех без исключения.

Речь о бисфенолах и фталатах — веществах, которые используются в пластике. Они могут вмешиваться в гормональные процессы и, по данным исследований, связаны с проблемами обмена веществ, дыхания и даже вниманием.

Самое тревожное — это не разовый контакт.

Учёные подчёркивают: опасность не «здесь и сейчас», а в длительном использовании.

При этом почти половина моделей получила «красный уровень» риска.

Но есть нюанс, который немного успокаивает:

только около 11% таких моделей содержали опасные вещества именно в тех частях, которые контактируют с кожей.

То есть производители, похоже, стараются «очистить» мягкие элементы — но корпус и внутренние детали остаются проблемной зоной.

И вот неожиданный поворот:

самые безопасные модели оказались у крупных брендов — среди них AirPods Pro 2 и JBL Tune 720BT.

А вот в детских наушниках нашли один из самых высоких уровней фталатов — почти в пять раз выше нормы ЕС.

После публикации исследования некоторые европейские магазины уже начали снимать отдельные модели с продажи.

И вопрос здесь остаётся простой:

если даже обычные наушники — это уже не просто техника,

то что ещё мы носим на себе каждый день, не задумываясь?







