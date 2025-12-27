В субботу после полудня — около ста случаев внепланового отключения электричества

Больше всего таких случаев - свыше 60 - зарегистрировано в Риге и окрестностях, около 20 зафиксировано в центральной части Курземе, ещё несколько - в западной части Видземе и всего два - в районе Лудзы.

В Земгале, в восточной части Видземе и на большей части территории Латгалии случаев внепланового отключения электросети пока не зарегистрировано.

Как сообщается, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Оно будет действовать до 16 часов воскресенья.

В ночь на воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет дуть умеренно сильный северо-западный ветер, порывы на всей территории страны достигнут скорости 15-19 м/с, в прибрежных районах - 25-28 м/с.