Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita
Доступность

В субботу после полудня — около ста случаев внепланового отключения электричества

© LETA 27 декабря, 2025 16:33

Важно 0 комментариев

LETA

По мере усиления ветра в субботу, после полудня, в Латвии было зарегистрировано около 100 случаев внепланового отключения электросети, согласно информации АО Sadales tīkls.

Больше всего таких случаев - свыше 60 - зарегистрировано в Риге и окрестностях, около 20 зафиксировано в центральной части Курземе, ещё несколько - в западной части Видземе и всего два - в районе Лудзы.

В Земгале, в восточной части Видземе и на большей части территории Латгалии случаев внепланового отключения электросети пока не зарегистрировано.

Как сообщается, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Оно будет действовать до 16 часов воскресенья.

В ночь на воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет дуть умеренно сильный северо-западный ветер, порывы на всей территории страны достигнут скорости 15-19 м/с, в прибрежных районах - 25-28 м/с.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома
Эксклюзив

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома (1)

Открыт сбор подписей за сохранение вещания LR4 в ФМ-диапазоне
Важно

Открыт сбор подписей за сохранение вещания LR4 в ФМ-диапазоне (1)

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают
Важно

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Открыт сбор подписей за сохранение вещания LR4 в ФМ-диапазоне

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv 20 декабря начался сбор подписей за сохранение линейного вещания программ Латвийского радио - 4 (LR4) в ФМ-диапазоне и после 2025 года, в противовес решению Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP) о прекращении вещания канала с будущего года на частотах ФМ и сохранении его только в цифровой среде.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv 20 декабря начался сбор подписей за сохранение линейного вещания программ Латвийского радио - 4 (LR4) в ФМ-диапазоне и после 2025 года, в противовес решению Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP) о прекращении вещания канала с будущего года на частотах ФМ и сохранении его только в цифровой среде.

Читать

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Читать

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Читать

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Мир 14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Читать

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Читать

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Читать