Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

Большинство, то есть 39 опрошенных, признали: они не знают, кто сейчас является председателем Рижской думы. Всего 18 человек смогли назвать по имени Виестурса Клейнбергса.

Кто-то сказал, что может распознать мэра столицы по фото, но не знает, как его зовут. Были и те, кто считает, что Ригой до сих пор "рулит" нынешний вице-мэр Вилнис Кирсис или того пуще - Мартиньш Стакис, ныне евродепутат.

Один из участников опроса, как оказалось, знал, что мэра Риги зовут Виестурс, но фамилии не знал. Ещё одна женщина дала такой ответ: "Не знаю, да для меня и неактуально, но вообще за новостями слежу. Главное, чтобы у людей в Риге всё было хорошо".

Напомним, что Виестурс Клейнбергс занимает должность мэра с июня, то есть уже полгода.