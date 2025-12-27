Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Декабря Завтра: Elmars, Helmars, Inita
Доступность

Знают ли рижане, кто мэр Риги? Ответы поражают

© LTV 27 декабря, 2025 15:09

Важно 0 комментариев

LETA

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Большинство, то есть 39 опрошенных, признали: они не знают, кто сейчас является председателем Рижской думы. Всего 18 человек смогли назвать по имени Виестурса Клейнбергса. 

Кто-то сказал, что может распознать мэра столицы по фото, но не знает, как его зовут. Были и те, кто считает, что Ригой до сих пор "рулит" нынешний вице-мэр Вилнис Кирсис или того пуще - Мартиньш Стакис, ныне евродепутат.

Один из участников опроса, как оказалось, знал, что мэра Риги зовут Виестурс, но фамилии не знал. Ещё одна женщина дала такой ответ: "Не знаю, да для меня и неактуально, но вообще за новостями слежу. Главное, чтобы  у людей в Риге всё было хорошо".

Напомним, что Виестурс Клейнбергс занимает должность мэра с июня, то есть уже полгода.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?
Важно

Нам ещё раз объяснили, почему в Латвии цены растут быстрее всех в Европе: в чём причина?

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома
Эксклюзив

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома (1)

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят
Важно

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

Читать

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Мир 14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Читать

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Читать

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Читать

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Читать

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

Читать