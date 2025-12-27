Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

27 декабря, 2025 15:48

Важно 0 комментариев

Лишь с середины следующего года за рецептурные медикаменты стоимостью менее 10 евро, пациентам не придётся доплачивать в аптеках 75 центов за рецепт, подчёркивает исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода (ЛАФУ,  LFAA) Кристине Ючковича.

У ассоциации возникли опасения, что люди могут ожидать вступления этих изменений в силу уже 1 января, хотя Минздрав обещал их лишь к середине года.

Как сообщалось, с середины 2026 года государство будет оплачивать услугу фармацевта за все рецептурные лекарства стоимостью не более десяти евро. Пациентов с I группой инвалидности от этой платы полностью освободят, заявляют в министерстве.

Напоминаем, что с 1 января нынешнего года была внедрена новая модель ценообразования лекарств с целью обеспечить эффективный, равный и устойчивый механизм ценообразования.

В связи с введением этой реформы сейчас жители Латвии должны доплачивать 75 центов за услугу фармацевта.

За первые три месяца нынешнего года у 75% населения расходы на лекарства сократились в среднем на 13 евро, заявил в апреле глава Минздрава ЛР Хосам Абу Мери.

Министр пояснил, что после проведения реформы на рынке лекарств значительно снизились цены медикаментов, которые стоят дороже 30 евро. По оценке Минздрава, эти цены стали ниже на 30-50%.

По словам Абу Мери, есть и такие лекарства, цены на которые снизились на 55%. Он также отметил, что около 10% жителей Латвии принимают медикаменты стоимостью до 5 евро. Для этой категории цена увеличилась примерно на 1,10 цента.

"Считаю реформу успешной, однако хотелось бы, чтобы как можно больше жителей Латвии ощутили снижение цен на медикаменты", - сказал Абу Мери.

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija задавала этот вопрос на улицах столицы, всего было опрошено более 50 человек. Что же ответили на него?

Читать

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским

14:48

Мир 0 комментариев

Президенты США и Украины встретятся 28 декабря в городе Палм-Бич во Флориде для обсуждения мирного плана, сообщила пресс-служба Белого дома.

Читать

Россия размещает ракеты «Орешник» на востоке Белоруссии

14:42

Мир 0 комментариев

По сообщению агентства Reuters со ссылкой исследователей США, проанализировавших спутниковые снимки, Россия размещает ракеты "Орешник" с дальностью полета до 5500 км на бывшей авиабазе возле белорусского города Кричева.

Читать

Сандрис Точс: Европа превращается в СССР своей одержимостью контролем. А вот США…

14:27

Важно 0 комментариев

Публицист, пиарщик и помощник депутата Сейма Сандрис Точс в своём посте в "Фейсбуке" противопоставляет США и Евросоюз, рассуждает об отличиях между ЕС и СССР, а также объясняет, почему он не согласен с утверждением Илона Маска о том, что ЕС должен быть ликвидирован.

Читать

К ликвидации последствий бури готовы: Рижская дума даёт отчёт

13:45

Важно 0 комментариев

Службы Рижского самоуправления готовы к устранению последствий ожидаемой бури, сообщил агентству LETA координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Читать

«Я хочу это запретить!» Маэстро категорически против праздника песни в честь своего юбилея

13:24

Важно 0 комментариев

2026 год - юбилейный для Раймонда Паулса: Маэстро исполнится 90! В честь этого события будущим летом на Большой эстраде в Межапарке планируется провести праздник песен Раймонда Паулса "Моей родине". Однако сам юбиляр настроен очень скептически и воспринимает мероприятие как возможность заработать на популярности своего имени, о чём он сказал на телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

Читать