Во избежание скандалов? Ассоциация напоминает: с 1 января доплату за рецепт не отменят

У ассоциации возникли опасения, что люди могут ожидать вступления этих изменений в силу уже 1 января, хотя Минздрав обещал их лишь к середине года.

Как сообщалось, с середины 2026 года государство будет оплачивать услугу фармацевта за все рецептурные лекарства стоимостью не более десяти евро. Пациентов с I группой инвалидности от этой платы полностью освободят, заявляют в министерстве.

Напоминаем, что с 1 января нынешнего года была внедрена новая модель ценообразования лекарств с целью обеспечить эффективный, равный и устойчивый механизм ценообразования.

В связи с введением этой реформы сейчас жители Латвии должны доплачивать 75 центов за услугу фармацевта.

За первые три месяца нынешнего года у 75% населения расходы на лекарства сократились в среднем на 13 евро, заявил в апреле глава Минздрава ЛР Хосам Абу Мери.

Министр пояснил, что после проведения реформы на рынке лекарств значительно снизились цены медикаментов, которые стоят дороже 30 евро. По оценке Минздрава, эти цены стали ниже на 30-50%.

По словам Абу Мери, есть и такие лекарства, цены на которые снизились на 55%. Он также отметил, что около 10% жителей Латвии принимают медикаменты стоимостью до 5 евро. Для этой категории цена увеличилась примерно на 1,10 цента.

"Считаю реформу успешной, однако хотелось бы, чтобы как можно больше жителей Латвии ощутили снижение цен на медикаменты", - сказал Абу Мери.