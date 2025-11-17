За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

«Больно, что части латышей, которых ветряки рядом с домом напрямую не касаются, наплевать, что происходит с нашей природой, и наплевать, какие злобные эпитеты недоброжелатели бросают в адрес других. Неужели мы стали настолько тупыми?», — написала актриса под шокирующим постом.

По словам Зане, однажды утром ей позвонила соседка и сообщила, что по радио (конкретную станцию не назвали) Янчевску назвали «сторонницей Кремля» из-за её записей в соцсетях. Сначала актриса даже не поняла, о чём речь — она никогда ни словом, ни делом не поддерживала кремлёвскую политику.

«Я говорила только одно: надо беречь нашу прекрасную латвийскую природу и море — это то, что у нас ещё осталось. И я так считаю! Моя семья очень сильно пострадала от советского режима, у меня никогда не было ни малейшего повода поддерживать политику Кремля», — подчеркнула Зане Янчевска.

После её публикации в интернете появилось сотни сообщений поддержки. Вот лишь некоторые из них:

Беата Аболинь: «Так и происходит. Всех, кто выступает за латвийскую природу, за своё право жить в красивой и гармоничной сельской среде, сразу объявляют агентами Кремля. Это лишь доказывает, что материальные ценности поставлены выше всех человеческих, а у тех, кто реализует эту вторжение ВЭС, просто нет нормальных аргументов, зачем латвийскому народу нужны эти ветряки. Остаётся единственный аргумент — „кремлёвский агент“».

Сандис Везис: «Новый тренд — если ты против интересов клики, сразу путинист. Эмоционально насыщенное обвинение — без всякой аргументации. Вот как далеко мы зашли с псевдопатриотизмом, если можно так манипулировать направо и налево! P.S. Этот аргумент „ты за русских“ услышишь, если ты против ветропарков, если против Стамбульской конвенции и т.д. Игра на чувстве вины и дуализме. Думаешь иначе — значит враг! Вот такая „свобода слова“ в Латвии! (оккупация)».

Иварс Левандовскис: «Примитивная политика либерастов — всех, кто против миграции, гомосексуализма и распродажи Латвии, называть кремлёвскими сторонниками!».

Лиене Бушуева: «Очень удобный инструмент манипуляции сейчас. Как власти не по нраву — сразу ты кремлёвский путинист!».

Дзинтра Румбениеце: «Скоро уже всех, кто будет возражать мнению „Нового единтсва“ и „Прогрессивных“, будут считать сторонниками Кремля…»

Зане Янчевска и сотни её сторонников считают, что обвинение в «пророссийскости» стало универсальным способом заткнуть рот любому, кто выступает против масштабного строительства ветропарков в Курземе и на побережье Балтийского моря — даже если человек всю жизнь защищает именно латвийскую природу и латвийские интересы.