Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis
Доступность

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 12:03

Важно 0 комментариев

LETA

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

«Больно, что части латышей, которых ветряки рядом с домом напрямую не касаются, наплевать, что происходит с нашей природой, и наплевать, какие злобные эпитеты недоброжелатели бросают в адрес других. Неужели мы стали настолько тупыми?», — написала актриса под шокирующим постом.

По словам Зане, однажды утром ей позвонила соседка и сообщила, что по радио (конкретную станцию не назвали) Янчевску назвали «сторонницей Кремля» из-за её записей в соцсетях. Сначала актриса даже не поняла, о чём речь — она никогда ни словом, ни делом не поддерживала кремлёвскую политику.

«Я говорила только одно: надо беречь нашу прекрасную латвийскую природу и море — это то, что у нас ещё осталось. И я так считаю! Моя семья очень сильно пострадала от советского режима, у меня никогда не было ни малейшего повода поддерживать политику Кремля», — подчеркнула Зане Янчевска.

После её публикации в интернете появилось сотни сообщений поддержки. Вот лишь некоторые из них:

Беата Аболинь: «Так и происходит. Всех, кто выступает за латвийскую природу, за своё право жить в красивой и гармоничной сельской среде, сразу объявляют агентами Кремля. Это лишь доказывает, что материальные ценности поставлены выше всех человеческих, а у тех, кто реализует эту вторжение ВЭС, просто нет нормальных аргументов, зачем латвийскому народу нужны эти ветряки. Остаётся единственный аргумент — „кремлёвский агент“».

Сандис Везис: «Новый тренд — если ты против интересов клики, сразу путинист. Эмоционально насыщенное обвинение — без всякой аргументации. Вот как далеко мы зашли с псевдопатриотизмом, если можно так манипулировать направо и налево! P.S. Этот аргумент „ты за русских“ услышишь, если ты против ветропарков, если против Стамбульской конвенции и т.д. Игра на чувстве вины и дуализме. Думаешь иначе — значит враг! Вот такая „свобода слова“ в Латвии! (оккупация)».

Иварс Левандовскис: «Примитивная политика либерастов — всех, кто против миграции, гомосексуализма и распродажи Латвии, называть кремлёвскими сторонниками!».

Лиене Бушуева: «Очень удобный инструмент манипуляции сейчас. Как власти не по нраву — сразу ты кремлёвский путинист!».

Дзинтра Румбениеце: «Скоро уже всех, кто будет возражать мнению „Нового единтсва“ и „Прогрессивных“, будут считать сторонниками Кремля…»

Зане Янчевска и сотни её сторонников считают, что обвинение в «пророссийскости» стало универсальным способом заткнуть рот любому, кто выступает против масштабного строительства ветропарков в Курземе и на побережье Балтийского моря — даже если человек всю жизнь защищает именно латвийскую природу и латвийские интересы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
Важно

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов
Важно

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус
Важно

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:30 17.11.2025
Эстония: профсоюзы протестуют
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: как купить православную церковь в собственность
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: «тришкин кафтан» бюджета
Sfera.lv 6 часов назад
Балтия: мечта о недвижке
Sfera.lv 20 часов назад
Юрмала: световая дорога на праздник
Sfera.lv 1 день назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 дня назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 2 дня назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 3 дня назад

Число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать
Загрузка

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

Важно 12:16

Важно 0 комментариев

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Читать

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Новости Латвии 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

Читать

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Важно 11:55

Важно 0 комментариев

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Читать

Начало недели во многих регионах омрачится осадками: берегитесь обледенения дороги

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Читать