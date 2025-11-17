А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

Банки отмечают парадоксальную ситуацию: на счетах населения растут накопления, однако жители избегают крупных трат и всё более внимательно планируют бюджет. Это означает, что свободные средства менее активно вращаются в экономике, замедляя её развитие.

Особенно ощутим рост цен на продукты — статью расходов, с которой сталкивается каждый. Даже небольшое повышение создаёт ощущение, что «всё стало дороже», и жители постепенно отказываются от продуктов премиум-класса или тех, которые не относятся к первой необходимости.

Опрос Citadele в октябре показал:

55% жителей заметили рост цен и иногда вынуждены отказываться от желаемых продуктов,

23% видят подорожание, но пока могут позволить прежний уровень покупок,

18% не замечают изменений,

3% считают, что цены даже снизились.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис подчёркивает: «80% респондентов отметили, что ощущают подорожание, и четверть сказала, что вынуждена пересматривать свои покупки и отказываться от них, чтобы в течение месяца иметь возможность тратить деньги на питание».

Что дорожает сильнее всего? Опрошенные на улицах рижане прежде всего отмечают рост цен на продукты животного происхождения.

«Общий продуктовый набор стал дороже, отдельные вещи — масло, мясо — значительно подорожали», - говорит Марите.

«Наверное, мясные продукты стали намного дороже. Приходится выбирать больше вегетарианских вариантов. Но ведь есть незаменимые аминокислоты, которые нужны из мяса!», - жалуется Ребекка.

Однако есть покупатели, для которых качество по-прежнему важнее цены. Потребители, умеющие пользоваться скидками и акциями, находят способы сохранить привычный рацион.

«Знаете, я покупаю латвийские товары, импортные даже даром не возьму! Поэтому мне важнее качество, а не цена. Чувствую, что цены выросли, но есть возможность — купить нормальное по скидке», - считает Вероника.

Всё большую популярность набирают еженедельные списки покупок. Те, кто строго следует таким планам, даже замечают небольшую экономию.

Роналдс делится наблюдениями: «Сейчас, заходя в магазин и глядя на средний чек, кажется, что недельные покупки стали дешевле — не намного, но евро на пять. Сделали корзину низких цен и некоторые основные продукты из неё можно брать, но туда попадают и всякие глупости вроде — чипсов и тому подобного. Мне кажется, как-то она не так работает».

Региональные данные показывают, что наиболее заметно рост цен ощущают жители Латгалии — там треть опрошенных признала, что вынуждена отказаться от части привычных продуктов. Похожая ситуация и в Курземе. В Риге и Видземе подорожание ощущается чуть мягче, а меньше всего экономят жители Земгале.

В Citadele предполагают, что это связано с тем, что в Земгале производят много овощей на местных хозяйствах, что снижает зависимость от дорожающих импортных продуктов.