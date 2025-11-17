Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

17 ноября, 2025

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Банки отмечают парадоксальную ситуацию: на счетах населения растут накопления, однако жители избегают крупных трат и всё более внимательно планируют бюджет. Это означает, что свободные средства менее активно вращаются в экономике, замедляя её развитие.

Особенно ощутим рост цен на продукты — статью расходов, с которой сталкивается каждый. Даже небольшое повышение создаёт ощущение, что «всё стало дороже», и жители постепенно отказываются от продуктов премиум-класса или тех, которые не относятся к первой необходимости.

Опрос Citadele в октябре показал:

55% жителей заметили рост цен и иногда вынуждены отказываться от желаемых продуктов,
23% видят подорожание, но пока могут позволить прежний уровень покупок,
18% не замечают изменений,
3% считают, что цены даже снизились.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис подчёркивает: «80% респондентов отметили, что ощущают подорожание, и четверть сказала, что вынуждена пересматривать свои покупки и отказываться от них, чтобы в течение месяца иметь возможность тратить деньги на питание».

Что дорожает сильнее всего? Опрошенные на улицах рижане прежде всего отмечают рост цен на продукты животного происхождения.

«Общий продуктовый набор стал дороже, отдельные вещи — масло, мясо — значительно подорожали», - говорит Марите.

«Наверное, мясные продукты стали намного дороже. Приходится выбирать больше вегетарианских вариантов. Но ведь есть незаменимые аминокислоты, которые нужны из мяса!», - жалуется Ребекка.

Однако есть покупатели, для которых качество по-прежнему важнее цены. Потребители, умеющие пользоваться скидками и акциями, находят способы сохранить привычный рацион.

«Знаете, я покупаю латвийские товары, импортные даже даром не возьму! Поэтому мне важнее качество, а не цена. Чувствую, что цены выросли, но есть возможность — купить нормальное по скидке», - считает Вероника.

Всё большую популярность набирают еженедельные списки покупок. Те, кто строго следует таким планам, даже замечают небольшую экономию.

Роналдс делится наблюдениями: «Сейчас, заходя в магазин и глядя на средний чек, кажется, что недельные покупки стали дешевле — не намного, но евро на пять. Сделали корзину низких цен и некоторые основные продукты из неё можно брать, но туда попадают и всякие глупости вроде — чипсов и тому подобного. Мне кажется, как-то она не так работает».

Региональные данные показывают, что наиболее заметно рост цен ощущают жители Латгалии — там треть опрошенных признала, что вынуждена отказаться от части привычных продуктов. Похожая ситуация и в Курземе. В Риге и Видземе подорожание ощущается чуть мягче, а меньше всего экономят жители Земгале.

В Citadele предполагают, что это связано с тем, что в Земгале производят много овощей на местных хозяйствах, что снижает зависимость от дорожающих импортных продуктов.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Загрузка

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

Преступление или наказание? В Театре Чехова — «Убийство в “Восточном экспрессе”»

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в “Восточном экспрессе”» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

