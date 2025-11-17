Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

8 сентября председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис от имени всей фракции обратился к министрам сообщения и финансов с требованием списать долги Вентспилсского свободного порта. Министр сообщения обещал глубоко изучить вопрос и пришёл к выводу, что 19,9 млн евро (из них 14,8 млн — кредиты Госказны) списать нельзя.

Однако в реальности всё произошло по-другому.

В распоряжении журналистов оказался засекреченный документ Министерства экономики под невинным названием «О финансовых обязательствах и необходимых решениях». Доступ к нему на публичном портале правовых актов ограничен — статус «ограниченного доступа» лично наложил министр Виктор Валайнис.

В документе прямо указано: Министерство экономики просит выделить из «Средств на непредвиденные расходы» 14,8 млн евро, чтобы полностью погасить долги Вентспилсского порта перед Госказной — и основной долг, и проценты по шести государственным кредитам. Кроме того, предлагается перекредитовать в Госказне ещё 5,047 млн евро коммерческих займов порта, чтобы потом списать и их. Общая сумма прощения — более 19,8 млн евро.

В качестве главного оправдания реформа портов 2019 года названа ошибочной.

Документ содержит и детальный юридический анализ, как оформить списание так, чтобы оно не выглядело незаконной государственной помощью. А дальше — ещё интереснее: Министерство экономики предлагает разработать отдельный закон, который позволит списывать государственные претензии ко всем трём крупным портам Латвии.

Прямая цитата из секретного документа: «Чтобы обеспечить правовую основу, которая дала бы возможность полностью списать государственные претензии к управлению Вентспилсского свободного порта, Министерство экономики совместно с Министерствами сообщения и финансов подготовит и подаст проект правового акта, предусматривающего списание государственных претензий к управлениям крупных портов Латвии (Управление Рижского свободного порта, Управление Вентспилсского свободного порта и Управление Лиепайской специальной экономической зоны), при соблюдении условий регулирования поддержки коммерческой деятельности…».

Министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое единство») говорит: «Что ж, очевидно, что здесь есть политическая принадлежность. Связь, несомненно, очевидна. [«Nekā personīga»: Связь с Лембергсом?] Нет, ZZS входит в фракцию Вентспилсской партии. Никаких секретов тут быть не может».

Министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»): «Для меня это было большим сюрпризом, что документ с ограниченным доступом продвигается в TAP. Министерство сообщения будет возражать».

Сам Виктор Валайнис в интервью «Nekā personīga» объяснил секретность так: «Там достаточно много коммерческой информации о разных обязательствах, о процентных ставках… Другого способа в этой ситуации особо нет. И я выбрал такой путь… Это моё решение. Учитывая рекомендацию коллег из министерства».

Тем временем депутат Вентспилсской думы Айварс Лембергс (партия «Latvijai un Ventspilim»), до сих пор находящийся под санкциями США, в своих интервью предпочитает не упоминать, что именно эти санкции и разрыв многолетней зависимости от российских грузов стали главными причинами проблем порта. Вместо этого он обвиняет министров и правительство.

Айварс Лембергс: «Господину Швинке надо проспаться. То ли от пьянки, то ли от какой-то другой болезни…».

Инициатива прощения долгов Вентспилсу нашла поддержку и в других партиях. Депутат от «Латвия на первом месте» Кристапс Криштопанс уже внёс соответствующее предложение в пакет бюджета на следующий год, заявив: «Тому конкретному предложению, насколько я изучал, вообще источника не нужно».

Бывший министр сообщения, а ныне председатель комиссии Сейма Каспарс Бришкенс («Прогрессивные»): «Наш министр сообщения уже ясно обозначил политическую позицию. Мы сейчас не поддерживаем подобные предложения ни в бюджете, ни как-то иначе… Я думаю, что у министра экономики и так полные руки работы — и со снижением цен на продукты, и с промышленной конкурентоспособностью. Хотелось бы, чтобы он больше внимания уделял этому, а не вмешивался в повестку других министров».

Даже внутри СЗК не все в восторге от секретности. Депутат Аугустс Бригманис: «Мне кажется, общество должно это знать… Почему бы и нет — снять этот статус? Выполнит ли Виктор мой призыв — это уже его дело».

Не исключено, что упоминание Рижского и Лиепайского портов в секретном документе — это сознательный ход, чтобы подключить и другие политические силы, в частности «Объединенный список», у которого есть сотрудничество с Лиепайской партией.