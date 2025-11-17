Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis
Доступность

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

8 сентября председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис от имени всей фракции обратился к министрам сообщения и финансов с требованием списать долги Вентспилсского свободного порта. Министр сообщения обещал глубоко изучить вопрос и пришёл к выводу, что 19,9 млн евро (из них 14,8 млн — кредиты Госказны) списать нельзя.

Однако в реальности всё произошло по-другому.

В распоряжении журналистов оказался засекреченный документ Министерства экономики под невинным названием «О финансовых обязательствах и необходимых решениях». Доступ к нему на публичном портале правовых актов ограничен — статус «ограниченного доступа» лично наложил министр Виктор Валайнис.

В документе прямо указано: Министерство экономики просит выделить из «Средств на непредвиденные расходы» 14,8 млн евро, чтобы полностью погасить долги Вентспилсского порта перед Госказной — и основной долг, и проценты по шести государственным кредитам. Кроме того, предлагается перекредитовать в Госказне ещё 5,047 млн евро коммерческих займов порта, чтобы потом списать и их. Общая сумма прощения — более 19,8 млн евро.

В качестве главного оправдания реформа портов 2019 года названа ошибочной.

Документ содержит и детальный юридический анализ, как оформить списание так, чтобы оно не выглядело незаконной государственной помощью. А дальше — ещё интереснее: Министерство экономики предлагает разработать отдельный закон, который позволит списывать государственные претензии ко всем трём крупным портам Латвии.

Прямая цитата из секретного документа: «Чтобы обеспечить правовую основу, которая дала бы возможность полностью списать государственные претензии к управлению Вентспилсского свободного порта, Министерство экономики совместно с Министерствами сообщения и финансов подготовит и подаст проект правового акта, предусматривающего списание государственных претензий к управлениям крупных портов Латвии (Управление Рижского свободного порта, Управление Вентспилсского свободного порта и Управление Лиепайской специальной экономической зоны), при соблюдении условий регулирования поддержки коммерческой деятельности…».

Министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое единство») говорит: «Что ж, очевидно, что здесь есть политическая принадлежность. Связь, несомненно, очевидна. [«Nekā personīga»: Связь с Лембергсом?] Нет, ZZS входит в фракцию Вентспилсской партии. Никаких секретов тут быть не может».

Министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»): «Для меня это было большим сюрпризом, что документ с ограниченным доступом продвигается в TAP. Министерство сообщения будет возражать».

Сам Виктор Валайнис в интервью «Nekā personīga» объяснил секретность так: «Там достаточно много коммерческой информации о разных обязательствах, о процентных ставках… Другого способа в этой ситуации особо нет. И я выбрал такой путь… Это моё решение. Учитывая рекомендацию коллег из министерства».

Тем временем депутат Вентспилсской думы Айварс Лембергс (партия «Latvijai un Ventspilim»), до сих пор находящийся под санкциями США, в своих интервью предпочитает не упоминать, что именно эти санкции и разрыв многолетней зависимости от российских грузов стали главными причинами проблем порта. Вместо этого он обвиняет министров и правительство.

Айварс Лембергс: «Господину Швинке надо проспаться. То ли от пьянки, то ли от какой-то другой болезни…».

Инициатива прощения долгов Вентспилсу нашла поддержку и в других партиях. Депутат от «Латвия на первом месте» Кристапс Криштопанс уже внёс соответствующее предложение в пакет бюджета на следующий год, заявив: «Тому конкретному предложению, насколько я изучал, вообще источника не нужно».

Бывший министр сообщения, а ныне председатель комиссии Сейма Каспарс Бришкенс («Прогрессивные»): «Наш министр сообщения уже ясно обозначил политическую позицию. Мы сейчас не поддерживаем подобные предложения ни в бюджете, ни как-то иначе… Я думаю, что у министра экономики и так полные руки работы — и со снижением цен на продукты, и с промышленной конкурентоспособностью. Хотелось бы, чтобы он больше внимания уделял этому, а не вмешивался в повестку других министров».

Даже внутри СЗК не все в восторге от секретности. Депутат Аугустс Бригманис: «Мне кажется, общество должно это знать… Почему бы и нет — снять этот статус? Выполнит ли Виктор мой призыв — это уже его дело».

Не исключено, что упоминание Рижского и Лиепайского портов в секретном документе — это сознательный ход, чтобы подключить и другие политические силы, в частности «Объединенный список», у которого есть сотрудничество с Лиепайской партией.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
Важно

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста
Важно

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов
Важно

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:25 17.11.2025
Эстония: профсоюзы протестуют
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: как купить православную церковь в собственность
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: кататься без шлема запрещено
Sfera.lv 19 часов назад
Юрмала: световая дорога на праздник
Sfera.lv 1 день назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 дня назад
Рига потратит 850 тысяч евро на «зеленые» кампании
Bitnews.lv 2 дня назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 2 дня назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 2 дня назад

Число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать
Загрузка

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

Важно 12:16

Важно 0 комментариев

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Читать

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Читать

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Важно 11:55

Важно 0 комментариев

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Читать

Начало недели во многих регионах омрачится осадками: берегитесь обледенения дороги

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Читать