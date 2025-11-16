Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Преступление или наказание? В Театре Чехова — «Убийство в “Восточном экспрессе”»

Елена Слюсарева 16 ноября, 2025 20:32

Важно 0 комментариев

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в “Восточном экспрессе”» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

Спектакль длится три часа с антрактом. Однако время пролетает незаметно. Режиссер ушла от классического прочтения произведения Агаты Кристи. Она пригласила зрителей в атмосферный, почти кинематографичный мир, где знакомый многим сюжет, адаптированный Кеном Людвигом, обрёл современное звучание и завораживающую визуальную силу.

В спектакле много спецэффектов, сделанных на хорошем уровне. Они не подавляют сценическое действо, а удачно дополняют и оживляют его. 

Перед зрителем  открывается таинственный мир, где каждая тень может оказаться уликой, а каждая улыбка — замаскированной болью. Не случайно «Убийство в “Восточном экспрессе”» — одна из тех историй, которые давно вошли в сокровищницу мирового детектива.

Стержнем происходящего остаётся, естественно, Эркюль Пуаро — разум, пытающийся навести порядок там, где царит хаос человеческих чувств. В прочтении Шамиля Хаматова он тонок, точен, но при этом удивительно близок и человечен. Его путь — это не только поиск убийцы, но и путешествие по лабиринтам вины, боли и надежды.

Надо отдать должное - Шамиль Хаматов удачно вписался в труппу Театра Чехова. Если на первых спектаклях зрители непременно упоминали его имя рядом с сестрой Чулпан, то теперь он воспринимается публикой как абсолютно самодостаточный актер. Невероятно талантливый, харизматичный, обаятельный, при этом скромный. Он умеет быть в команде, не заглушая коллег и весь коллектив "Восточного экспресса" ощущается единой семьей, связанной одной тайной, одной болью.

При этом все образы невероятно колоритны и оригинальны, исполнены самобытности и тонкого юмора - в ролях заняты наши лучшие актеры Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевич, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.

Накануне режиссер делилась своими размышлениями о природе этой пьесы: «Агата Кристи — тончайший наблюдатель человеческих душ, человек, умеющий раскрыть истинную сущность героя через его стремление либо разрушать порядок, либо отчаянно пытаться восстановить его».

Сценография и костюмы в спектакле — будто отдельная вселенная. Каждая деталь продумана художником по костюмам Анной Хайнрихсоне так, чтобы зритель ощущал дыхание эпохи и мог разгадать характер персонажа ещё до его первых слов.

Однако за внешним блеском скрыта маленькая тайна, о которой рассказывает Хайнрихсоне: «У каждого героя есть кулон — крошечное изображение убитой девочки и буква “Д”, Дэйзи. Он спрятан от глаз зрителя. Я не знаю, куда актёры его прячут, но он нужен не для сцены, а для них самих — чтобы каждый ощущал: за его плечами стоит общее прошлое, общая рана, общее стремление восстановить справедливость».
Эта почти незримая деталь становится эмоциональной нитью, соединяющей персонажей в одно целое.

На фоне элегантных костюмов и тщательно выстроенной сценической композиции  перед зрителями встают вечные вопросы: где проходит граница между справедливостью и местью? Что важнее — буква закона или истина сердца? И бывает ли правда единственной?

Над спектаклем трудились: сценограф Синтия Екабсоне, художник по костюмам Анна Хайнрихсоне, композиторы Каспарс Курдеко и Карлис Аузиньш, видеохудожники Лаурис и Марцис Абеле, художник по свету Оскарс Паулиньш и переводчик Лина Овчинникова.

Возрастное ограничение: 16+

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО: Кристап Калнс и Инесе Калниня

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Важно

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)
Важно

«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)

Отзывчивый охранник и вороватая парочка: как женщине вернули украденный телефон
Важно

Отзывчивый охранник и вороватая парочка: как женщине вернули украденный телефон

Космос: звёзды ноября
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: самая уязвимая в ЕС
Sfera.lv 10 часов назад
Теннис: Соболенко зарабатывает круче всех
Sfera.lv 12 часов назад
Белоруссия: самый высокий небоскреб в стране
Sfera.lv 12 часов назад
Испания: пернатых – в изоляцию
Sfera.lv 12 часов назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 дня назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 2 дня назад
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 3 дня назад

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

День провозглашения независимости Латвии, что называется, не за горами - до него осталось всего ничего. Повсюду флаги, улицы украшены к празднику. Сайты предприятий и организаций тоже украсились флажками. Но иногда украшения бывают несколько странными...

День провозглашения независимости Латвии, что называется, не за горами - до него осталось всего ничего. Повсюду флаги, улицы украшены к празднику. Сайты предприятий и организаций тоже украсились флажками. Но иногда украшения бывают несколько странными...

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

