Отзывчивый охранник и вороватая парочка: как женщине вернули украденный телефон

Она пишет, что в магазине Promo Cash & Carry на ул. Иерикю купить посуды. Изучая ассортимент на нижней полке, она одновременно слушала музыку в наушниках и заметила, что звук стал пропадать. Сначала Эвита подумала, что телефон плохо берёт, но потом обнаружила, что телефон пропал. Она перерыла и сумку, и пакеты с покупками, но ничего не нашла - пришлось обратиться в инфоцентр. Там телефона тоже не было.

Охранник, посмотрев записи с камер, увидел, что телефон выпал у Эвиты из кармана пальто, пока она разглядывала посуду, в это время мимо проходила пара пенсионного возраста и забрала телефон. Охранник выбежал из магазина и успел их догнать. Кроме того, ему удалось вернуть телефон Эвиты и "симку", которую эти двое успели извлечь.

Больше всего Эвиту поразил факт, что телефон прибрали к рукам именно пенсионеры. Ещё её удивило (цитируем): "Как может прийти в голову украсть телефон, если я рядом, к тому же на экране телефона - семья с маленькими детьми?".

"Я знаю, что воры не разбирают. Но во мне есть бесконечно наивная вера в доброе в людях и в совесть", - пишет она. Заявление в полицию она тоже подаст - "мало ли, вдруг это удержит парочку от повторной кражи".

К постам приложен скриншот с экрана телефона - папа, мама и двое детей. "Ну как может не включиться совесть хотя бы на секунду? И как эта парочка может посмотреть в глаза своим детям и внукам?" - недоумевает Эвита.

В комментариях народ охотно делится своими приключениями:

- Когда я жил в Финляндии, потерял "айфон". Была латвийская электронная "симка". Не нашёлся. Поскольку номер был латвийский, я ничего не стал делать, потому что восстанавливать карту надо было в Латвии, и что тогда могло бы произойти? (Здесь за углом усмехнулся Мерфи.) Телефон был включён где-то в Африке, счёт за пару мегабайт - около 80 евро.

- Я как-то раз оставила компьютер в туалете, заметила только тогда, когда уехала в университет, а компьютера нет. Позвонила в магазин - в туалете нет. Я заплакала, поехала в "Акрополе", с тремя охранниками обошли все туалеты, нашли в конце концов в кинотеатре под сиденьями. Факт, что я вообще не была в кино, всех удивил. Видимо, вор сам такой же рассеянный был, как и я.

- Хорошо, что такой отзывчивый охранник. Мне как-то наивно казалось, что телефон уже нет смысла красть, потому что всё блокируется и он перестаёт быть ценным.

- Пока читала этот тред, казалось, что в конце виноватым окажется охранник: сам взял телефон, сам пошёл смотреть камеры, сам побежал за воображаемыми "ворами", сам принёс "симку" и получил похвалу. Но, конечно, ясно, что я ошибалась - охранник оказался в самом деле хорошим! Удачи, желаю, чтобы воры нашлись!

(Иллюстративное фото.)