Отзывчивый охранник и вороватая парочка: как женщине вернули украденный телефон

16 ноября, 2025

В соцсетях часто публикуются истории из жизни - рассказы о разных происшествиях. Вот и Эвита решила поделиться своей историей - возможно, кому-то будет полезно её прочесть. 

Она пишет, что в магазине Promo Cash & Carry на ул. Иерикю купить посуды. Изучая ассортимент на нижней полке, она одновременно слушала музыку в наушниках и заметила, что звук стал пропадать. Сначала Эвита подумала, что телефон плохо берёт, но потом обнаружила, что телефон пропал. Она перерыла и сумку, и пакеты с покупками, но ничего не нашла - пришлось обратиться в инфоцентр. Там телефона тоже не было. 

Охранник, посмотрев записи с камер, увидел, что телефон выпал у Эвиты из кармана пальто, пока она разглядывала посуду, в это время мимо проходила пара пенсионного возраста и забрала телефон. Охранник выбежал из магазина и успел их догнать. Кроме того, ему удалось вернуть телефон Эвиты и "симку", которую эти двое успели извлечь.

Больше всего Эвиту поразил факт, что телефон прибрали к рукам именно пенсионеры. Ещё её удивило (цитируем): "Как может прийти в голову украсть телефон, если я рядом, к тому же на экране телефона - семья с маленькими детьми?".

"Я знаю, что воры не разбирают. Но во мне есть бесконечно наивная вера в доброе в людях и в совесть", - пишет она. Заявление в полицию она тоже подаст - "мало ли, вдруг это удержит парочку от повторной кражи". 

К постам приложен скриншот с экрана телефона - папа, мама и двое детей. "Ну как может не включиться совесть хотя бы на секунду? И как эта парочка может посмотреть в глаза своим детям и внукам?" - недоумевает Эвита.

В комментариях народ охотно делится своими приключениями:

- Когда я жил в Финляндии, потерял "айфон". Была латвийская электронная "симка". Не нашёлся. Поскольку номер был латвийский, я ничего не стал делать, потому что восстанавливать карту надо было в Латвии, и что тогда могло бы произойти? (Здесь за углом усмехнулся Мерфи.) Телефон был включён где-то в Африке, счёт за пару мегабайт - около 80 евро.

- Я как-то раз оставила компьютер в туалете, заметила только тогда, когда уехала в университет, а компьютера нет. Позвонила в магазин - в туалете нет. Я заплакала, поехала в "Акрополе", с тремя охранниками обошли все туалеты, нашли в конце концов в кинотеатре под сиденьями. Факт, что я вообще не была в кино, всех удивил. Видимо, вор сам такой же рассеянный был, как и я.

- Хорошо, что такой отзывчивый охранник. Мне как-то наивно казалось, что телефон уже нет смысла красть, потому что всё блокируется и он перестаёт быть ценным.

- Пока читала этот тред, казалось, что в конце виноватым окажется охранник: сам взял телефон, сам пошёл смотреть камеры, сам побежал за воображаемыми "ворами", сам принёс "симку" и получил похвалу. Но, конечно, ясно, что я ошибалась - охранник оказался в самом деле хорошим! Удачи, желаю, чтобы воры нашлись!

(Иллюстративное фото.)

Кирштейнс: «Без вооружённого народа нет государства!»
Кирштейнс: «Без вооружённого народа нет государства!» (1)

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)
«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)

Обновлено: 23:45 16.11.2025
Космос: звёзды ноября
Sfera.lv 6 часов назад
Погода: сыровато будет…
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: самая уязвимая в ЕС
Sfera.lv 10 часов назад
Теннис: Соболенко зарабатывает круче всех
Sfera.lv 12 часов назад
Белоруссия: самый высокий небоскреб в стране
Sfera.lv 12 часов назад
Испания: пернатых – в изоляцию
Sfera.lv 12 часов назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 дня назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 3 дня назад

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

Преступление или наказание? В Театре Чехова — «Убийство в "Восточном экспрессе"»

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в "Восточном экспрессе"» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в “Восточном экспрессе”» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

Новый премьер Литвы Инга Ругинене предлагает такое переименование, потому что её не устраивает слово "отпуск", сообщает портал TV3.lt.

«Перерыв — святое дело»: в соцсети завязалась бурная дискуссия об отдыхе во время работы

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

«Лучше бы ничего не рисовали!» Клиентов торговой сети смутило обновление приложения (ФОТО)

День провозглашения независимости Латвии, что называется, не за горами - до него осталось всего ничего. Повсюду флаги, улицы украшены к празднику. Сайты предприятий и организаций тоже украсились флажками. Но иногда украшения бывают несколько странными...

День провозглашения независимости Латвии, что называется, не за горами - до него осталось всего ничего. Повсюду флаги, улицы украшены к празднику. Сайты предприятий и организаций тоже украсились флажками. Но иногда украшения бывают несколько странными...

Кирштейнс: «Без вооружённого народа нет государства!»

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

