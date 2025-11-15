Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Туск: Украина может проиграть войну из-за коррупции

15 ноября, 2025 21:59

Если коррупционные скандалы в Украине продолжатся, ей будет все труднее убедить западных партнеров продолжать поддержку, считает Туск. По его словам, он предостерегал Зеленского о последствиях коррупции.

Украина потерпит поражение в войне против напавшей на нее России, если не сумеет побороть коррупцию, уверен премьер-министр Польши Дональд Туск. Говоря о коррупционном скандале в Украине в пятницу, 14 ноября, он заявил о риске Киева потерять поддержку иностранных партнеров .

Если в Украине продолжат возникать коррупционные скандалы, "будет все труднее убеждать партнеров сотрудничать" в поддержке этой страны, подчеркнул Туск.

По его словам, ранее он предостерегал украинского президента Владимира Зеленского о "катастрофических последствиях" упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и приветствовал решение отказаться от закрытия этого ведомства.

Туск: Украина проиграет войну, если будет терпеть коррупцию

"Однако правда уже выплыла наружу. Поэтому я предупреждаю всех, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, остерегайтесь этой российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете ее терпеть", — предостерег Туск .

По его словам, он предупреждал Зеленского, что коррупция в Украине - "один из ключевых нарративов России и пророссийских партий в Европе". "Некоторые даже считали, что она коррумпирована больше, чем Россия. Я сказал ему быть осторожным даже с самыми незначительными проявлениями коррупции", — заявил польский премьер.

Коррупционный скандал в Украине

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили 10 ноября о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг энергетической госкомпании "Энергоатом" . В центре скандала оказались министры действующего правительства Украины, давний соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В тот же день правоохранители провели обыски у Миндича , в "Энергоатоме" , а также у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Сам Миндич покинул Украину незадолго до этого.

12 ноября Зеленский потребовал уволить министра юстиции страны Германа Галущенко, отстраненного от исполнения обязанностей двумя днями ранее, и министра энергетики Светлану Гринчук. Оба министра практически сразу после заявления Зеленского подали прошения об отставке. 13 ноября Зеленский подписал указ о введении санкций против Миндича и Цукермана.

 

Обновлено: 00:45 16.11.2025
Финляндия вернула России сбежавшего «вагнеровца», просившего об убежище

Россиянин, незаконно пересекший финскую границу, был 14 ноября возвращён обратно в Россию, сообщает пограничная служба Северной Карелии, сообщает финское издание Yle.

Опасно для всех, зато весело и красиво: в ЛНО «сверхскоростная» балетная премьера

Такого балета наши зрители ещё не видели. Сверхскоростной по форме: два отделения по 35 минут каждое плюс перерыв (всего 1 час 30 минут). Но эти 2х35 вы, поверьте, запомните надолго. Очень красиво, весело, великолепно исполнено. Названия не бойтесь, сюжет простой, житейский: "Концерт (или Опасность для всех). Кактусы". Два одноактных балета, чрезвычайно удачно дополняющих друг друга...

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

Исследование: знания молодёжи о политике слабее, чем знания истории

К такому выводу пришла ассоциированный профессор Видземской высшей школы Иева Берзиня в исследовании "Патриотизм и национализм в гражданском образовании в Латвии".

Кремль ведёт информационную кампанию против стран Балтии. Как до вторжения в Украину: СМИ

Кремль, как и перед вторжением в Украину в 2022 году, в настоящее время проводит ряд информационных операций против стран Балтии, говорится в оценке Института по изучению войны США (ISW), пишет nra.lv со ссылкой на «lrt.lt» и ISW.

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом

"Я думаю, что с самого начала это был достаточно большой вызов и для меня - удержать вместе две силы с противоположной идеологией", - ответила премьер-министр Эвика Силиня на вопрос о том, какой она видит дальнейшую работу коалиции и правительства, учитывая, что коалиция столь противоречива идеологически, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

