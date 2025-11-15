«Здесь зимует ёж, просьба не беспокоить»: как в Риге помогли зверьку (ФОТО)

Многие рижане в курсе, что в столице водятся ежи - кто-то наверняка сам не раз их встречал. На зиму они обычно устраивают себе логово, где и проводят время до весны. Вот и в этом случае, о котором сообщает в "Фейсбуке" проект защиты животных Zootēka, ёжик устроился на зиму в куче листьев.

"Ого! "Эта куча листьев оставлена, потому что её выбрал в качестве места для зимовки ёж. Просьба уважать его покой и не беспокоить!" - написано там. Кто-то в самом деле постарался, чтобы логово заметили и не беспокоили.

"Так выглядят логова ежей в районе Тейки", - пишет Sergejs Dropwell, который сообщил об этом Zootēka", - говорится в посте.

Впрочем, не все комментаторы разделяют умиление и восхищение. Некоторые предлагают перенести листья вместе с ёжиком в более безопасное место, например, в парк, кто-то считает, что это - ненужное привлечение внимания. Есть и те, кто сомневается, что ёж сможет перезимовать в такой маленькой кучке листьев. Ещё кто-то написал: "Глупости! Если там был ёж, его давно нашли бы бродячие собаки или лисы". Тем не менее Сергей, который сообщил об огороженной куче листьев, сказал, что присматривает за этим местом.