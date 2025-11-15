Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Здесь зимует ёж, просьба не беспокоить»: как в Риге помогли зверьку (ФОТО)

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 16:17

Важно 0 комментариев

Зима, что называется, близко, и природа к ней готовится. В частности, некоторые звери впадают в зимнюю спячку. Если эти самые звери живут в лесу, то вопросов нет, но как быть тем из них, что обитают в городе?

Многие рижане в курсе, что в столице водятся ежи - кто-то наверняка сам не раз их встречал. На зиму они обычно устраивают себе логово, где и проводят время до весны. Вот и в этом случае, о котором сообщает в "Фейсбуке" проект защиты животных Zootēka, ёжик устроился на зиму в куче листьев.

"Ого! "Эта куча листьев оставлена, потому что её выбрал в качестве места для зимовки ёж. Просьба уважать его покой и не беспокоить!" - написано там. Кто-то в самом деле постарался, чтобы логово заметили и не беспокоили.

"Так выглядят логова ежей в районе Тейки", - пишет Sergejs Dropwell, который сообщил об этом Zootēka", - говорится в посте.

Впрочем, не все комментаторы разделяют умиление и восхищение. Некоторые предлагают перенести листья вместе с ёжиком в более безопасное место, например, в парк, кто-то считает, что это - ненужное привлечение внимания. Есть и те, кто сомневается, что ёж сможет перезимовать в такой маленькой кучке листьев. Ещё кто-то написал: "Глупости! Если там был ёж, его давно нашли бы бродячие собаки или лисы". Тем не менее Сергей, который сообщил об огороженной куче листьев, сказал, что присматривает за этим местом.

В праздник едва ли не любому человеку хочется побаловать себя и близких чем-нибудь, в том числе и вкусной едой. Вот только стоит эта еда таких денег, что цены многих жителей Латвии шокируют. Казалось бы, в этом плане нас мало чем можно удивить, но иногда всё же получается.

К такому выводу пришла ассоциированный профессор Видземской высшей школы Иева Берзиня в исследовании "Патриотизм и национализм в гражданском образовании в Латвии".

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

