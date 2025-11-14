В частности, депутат Янис Домбрава внес следующую поправку: «Педагог обязан совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, в образовательном учреждении педагоги в общении между собой и общении с обучаемыми лицами пользуются государственным языком, педагог не должен допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости латышского языка».

Как вчера с трибуны Сейма сообщила докладчик по законопроекту об образовании Антонина Ненашева («Прогрессивные»), на заседании комиссии данное предложение Домбравы очень долго обсуждалось, но в итоге не было поддержано.

Вместо этого комиссия подготовила альтернативную поправку, которая звучит так: «Педагог обязан совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, не допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка, а также при выполнении должностных обязанностей, в том числе во взаимном общении и общении с обучаемыми лицами пользоваться государственным языком, если только нормативными актами не предусматривается иное».

Вроде эта поправка выглядит более мягко, нежели поправка Домбравы, хотя и она составлена настолько расплывчато, что создает почву для широкого толкования. Например, учитель во время перемены или после уроков, но находясь в стенах школы, все еще выполняет должностные обязанности? Если чиновники решат, что да, то тогда беседа учителя со своим коллегой или с учеником на русском на перемене, в столовой, по дороге из класса в гардероб тоже может считаться нарушением нормы закона - «действиями, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка».

Депутат А. Ненашева, которая до избрания в Сейм, работала школьным учителям, отметила, что ситуации могут быть разными и следует воздерживаться от принятия таких норм в законе, которые не отвечают реальной жизни и могут быть по-разному интерпретированы.

Идите в школу!

Однако депутаты Национального объединения, Объединенного списка и даже Союза зеленых и крестьян с ней не согласились.

«Если среда не будет латышской, если педагоги не будут общаться между собой на государственном языке, не только проводить уроки, но и в учительской комнате, в коридорах, в перерывах с детьми тоже не будут говорить на госязыке, то им будет намного сложнее освоить в хорошем качестве государственный язык и в повседневной жизни пользоваться им, так как у многих детей, к сожалению, в семьях которых не говорят повседневно по-латышски, очень мало возможностей применить и улучшить эти навыки», – заявила лидер Нацобъединения Илзе Индриксоне.

«Я тоже не владею русским языком»

«Педагоги – те, кто должен показывать в учебном заведении, я скажу так, бескомпромиссный пример использования латышского языка для своих учеников... Кроме того, есть латышские молодые учителя, которые не владеют русским языком. Я тоже не владею русским языком. Они имеют право понимать, что говорят коллеги, которые, возможно, говорят на каком-то другом языке.

Это предложение, на мой взгляд, может быть и не понадобилось бы, если бы у нас все шло хорошо с переходом на государственный язык. В единой системе школ с государственным языком — латышским.

Именно это предложение нужно, чтобы еще больше закрепить то, что латышский язык является единственным языком коммуникации в учебных заведениях», – заявил депутат Нацобъединения Юргис Клотиньш.

В итоге большинство депутатов поддержали эту «альтернативную» поправку во втором чтении. К третьему чтению депутаты обещают сделать поправку более точной с юридической точки зрения.

«Против» фактического запрета использовать учителями в общении между собой и с учениками родной язык выступили депутаты фракции «Стабильности!», несколько независимых депутатов и часть депутатов «Латвия на первом месте», а также два депутата от фракции «Прогрессивные». Еще часть депутатов «Латвия на первом месте» и фракции «Прогрессивные» воздержались при голосовании…

Штрафы — на защиту госязыка!

На этом языковая эпопея в Сейме не закончилась. Депутаты согласились поддержать в нулевом чтении предложения «Нового Единства» о резком увеличении штрафов за нарушения в сфере языковой политики.

Но и это еще не все — большинством голосов Сейм передал в комиссию парламента проект Национального объединения с поручением премьеру запретить в государственных и муниципальных учреждениях использовать, в том числе и в общении между работниками, иной язык, кроме латышского.