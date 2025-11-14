Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 09:32

Важно 1 комментариев

И после того, как бывшие школы нацменьшинств стали латышскими школами, то есть полностью перешли на госязык, отдельные учителя и в общении между собой и в общении с учениками — страшное дело! - позволяют себе иногда использовать родной язык (в большинстве случаев — русский). Дабы прекратить подобный языковой беспредел депутаты Сейма от Национального объединения подали поправки к Закону об образовании, запрещающие учителям подобную практику, пишет bb.lv.

В частности, депутат Янис Домбрава внес следующую поправку: «Педагог обязан совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, в образовательном учреждении педагоги в общении между собой и общении с обучаемыми лицами пользуются государственным языком, педагог не должен допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости латышского языка».

Как вчера с трибуны Сейма сообщила докладчик по законопроекту об образовании Антонина Ненашева («Прогрессивные»), на заседании комиссии данное предложение Домбравы очень долго обсуждалось, но в итоге не было поддержано.

Вместо этого комиссия подготовила альтернативную поправку, которая звучит так: «Педагог обязан совершенствовать свое владение языком речи и государственным языком, не допускать действий, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка, а также при выполнении должностных обязанностей, в том числе во взаимном общении и общении с обучаемыми лицами пользоваться государственным языком, если только нормативными актами не предусматривается иное».

Вроде эта поправка выглядит более мягко, нежели поправка Домбравы, хотя и она составлена настолько расплывчато, что создает почву для широкого толкования. Например, учитель во время перемены или после уроков, но находясь в стенах школы, все еще выполняет должностные обязанности? Если чиновники решат, что да, то тогда беседа учителя со своим коллегой или с учеником на русском на перемене, в столовой, по дороге из класса в гардероб тоже может считаться нарушением нормы закона - «действиями, которые могут вызвать сомнения в значимости государственного языка».

Депутат А. Ненашева, которая до избрания в Сейм, работала школьным учителям, отметила, что ситуации могут быть разными и следует воздерживаться от принятия таких норм в законе, которые не отвечают реальной жизни и могут быть по-разному интерпретированы.

Идите в школу!

Однако депутаты Национального объединения, Объединенного списка и даже Союза зеленых и крестьян с ней не согласились.

«Если среда не будет латышской, если педагоги не будут общаться между собой на государственном языке, не только проводить уроки, но и в учительской комнате, в коридорах, в перерывах с детьми тоже не будут говорить на госязыке, то им будет намного сложнее освоить в хорошем качестве государственный язык и в повседневной жизни пользоваться им, так как у многих детей, к сожалению, в семьях которых не говорят повседневно по-латышски, очень мало возможностей применить и улучшить эти навыки», – заявила лидер Нацобъединения Илзе Индриксоне.

«Я тоже не владею русским языком»

«Педагоги – те, кто должен показывать в учебном заведении, я скажу так, бескомпромиссный пример использования латышского языка для своих учеников... Кроме того, есть латышские молодые учителя, которые не владеют русским языком. Я тоже не владею русским языком. Они имеют право понимать, что говорят коллеги, которые, возможно, говорят на каком-то другом языке.

Это предложение, на мой взгляд, может быть и не понадобилось бы, если бы у нас все шло хорошо с переходом на государственный язык. В единой системе школ с государственным языком — латышским.

Именно это предложение нужно, чтобы еще больше закрепить то, что латышский язык является единственным языком коммуникации в учебных заведениях», – заявил депутат Нацобъединения Юргис Клотиньш.

В итоге большинство депутатов поддержали эту «альтернативную» поправку во втором чтении. К третьему чтению депутаты обещают сделать поправку более точной с юридической точки зрения.

«Против» фактического запрета использовать учителями в общении между собой и с учениками родной язык выступили депутаты фракции «Стабильности!», несколько независимых депутатов и часть депутатов «Латвия на первом месте», а также два депутата от фракции «Прогрессивные». Еще часть депутатов «Латвия на первом месте» и фракции «Прогрессивные» воздержались при голосовании…

Штрафы — на защиту госязыка!

На этом языковая эпопея в Сейме не закончилась. Депутаты согласились поддержать в нулевом чтении предложения «Нового Единства» о резком увеличении штрафов за нарушения в сфере языковой политики.

Но и это еще не все — большинством голосов Сейм передал в комиссию парламента проект Национального объединения с поручением премьеру запретить в государственных и муниципальных учреждениях использовать, в том числе и в общении между работниками, иной язык, кроме латышского.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
Важно

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 14.11.2025
Нидерланды: сильнейшее землетрясение
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: мобильность в складчину – в одиночку не тянем…
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: airBaltic перевезла больше пассажиров
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: разговор за евробюджет
Sfera.lv 5 часов назад
Страны Европы: иск к ЕС
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 17 часов назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 19 часов назад
Мэра Сигулды отправили в отставку после претензий к его работе
Bitnews.lv 19 часов назад

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение (1)

Важно 12:49

Важно 1 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Читать
Загрузка

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру (1)

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 1 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс (1)

Важно 12:24

Важно 1 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову (1)

Важно 12:21

Важно 1 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Читать

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови (1)

Азбука здоровья 12:18

Азбука здоровья 1 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Читать

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман? (1)

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 1 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Читать

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV (1)

Важно 11:59

Важно 1 комментариев

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

Читать