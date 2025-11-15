«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги

Судя по всему, сфотографирован участок улицы Кришьяня Барона в центре Риги. Как видно, для двухколёсного транспорта оставлено очень мало места, а вот зацепить один из автомобилей при такой езде проще простого.

"Твоё ежедневное напоминание о том, что в центре Риги до сих пор нет нормальной и безопасной велоинфраструктуры в направлении Старая Рига - Югла/Пурвциемс. Вы бы пустили своих детей в школу по такой рекомендующей "велополосе"?" - пишет автор поста.

Почему велополоса названа "рекомендующей" и как она вообще может рекомендовать кому-либо что-либо, это известно только самому автору. Но пост вызвал довольно много откликов. Вот они:

- Попробуй в Плявниеки и Дарзциемс приехать.

- Ну сколько можно ныть?! Все должны эту дорогу разделить - трамвай, автомашины и велосипеды. Погоди чуток, пока "вольво" припаркуется, и езжай.

- Пробки, узкие улицы, разговоры о планах выбросов всё же не удерживают от размещения странных массовых проектов в неподходящих для них местах: школа в Межапарке, футболисты на Луцавсале, проекты массового привлечения - в центре.

- У жителей Пардаугавы даже рекомендующей велополосы нет.

- Я с детьми проехал ровно один квартал, когда ехали на детскую площадку на ул. Барона. Спасибо, выжили.

- Каждый раз, когда еду по ул. Барона, представляю себе идиота, который изобрёл эту "рекомендующую" велополосу - как человек со столь выраженной умственной отсталостью мог дойти до принятия решений и какие ещё слабые духом всё это пропустили?

- Там ведь вечной проблемой будет гуманитарная средняя школа. Малышей к дверям школы надо и в большой школе подвозить...

- На ул. Барона велополос вообще не должно быть! Тогда на машине получается по рельсам ехать!

- После таких постов приходится задуматься, как я детство перенёс, живя на велосипеде.

- Конечно, не пустил бы, поэтому я на машине в школу везу.

- Как всегда, всё-плохо-точка-лв.

- Да и машину нормально припарковать негде. Даже после 20:00. Нафиг эту Ригу.

- Больной, В ГОРОДЕ ЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. На велосипеде ездят в сельской местности, где автобус не ходит. Кончайте превращать Ригу в Мухосранск!!! А дети должны учиться в своей районной школе, рядом с местом жительства, а не ездить х.. знает куда...

- Я в детстве вообще по проезжей части на велике гонял.

- Менталитет жертвы. Мышления не хватает, чтобы объехать?