«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 11:24

0 комментариев

Рижанин Каспарс, который часто пишет в соцсети "Х" о проблемах и недостатках городской среды в столице, опубликовал фото, на котором показана велополоса, со всех сторон окружённая стоящими на светофоре и припаркованными автомашинами.

Судя по всему, сфотографирован участок улицы Кришьяня Барона в центре Риги. Как видно, для двухколёсного транспорта оставлено очень мало места, а вот зацепить один из автомобилей при такой езде проще простого.

"Твоё ежедневное напоминание о том, что в центре Риги до сих пор нет нормальной и безопасной велоинфраструктуры в направлении Старая Рига - Югла/Пурвциемс. Вы бы пустили своих детей в школу по такой рекомендующей "велополосе"?" - пишет автор поста.

Почему велополоса названа "рекомендующей" и как она вообще может рекомендовать кому-либо что-либо, это известно только самому автору. Но пост вызвал довольно много откликов. Вот они:

- Попробуй в Плявниеки и Дарзциемс приехать.

- Ну сколько можно ныть?! Все должны эту дорогу разделить - трамвай, автомашины и велосипеды. Погоди чуток, пока "вольво" припаркуется, и езжай.

- Пробки, узкие улицы, разговоры о планах выбросов всё же не удерживают от размещения странных массовых проектов в неподходящих для них местах: школа в Межапарке, футболисты на Луцавсале, проекты массового привлечения - в центре.

- У жителей Пардаугавы даже рекомендующей велополосы нет.

- Я с детьми проехал ровно один квартал, когда ехали на детскую площадку на ул. Барона. Спасибо, выжили.

- Каждый раз, когда еду по ул. Барона, представляю себе идиота, который изобрёл эту "рекомендующую" велополосу - как человек со столь выраженной умственной отсталостью мог дойти до принятия решений и какие ещё слабые духом всё это пропустили?

- Там ведь вечной проблемой будет гуманитарная средняя школа. Малышей к дверям школы надо и в большой школе подвозить...

- На ул. Барона велополос вообще не должно быть! Тогда на машине получается по рельсам ехать!

- После таких постов приходится задуматься, как я детство перенёс, живя на велосипеде.

- Конечно, не пустил бы, поэтому я на машине в школу везу.

- Как всегда, всё-плохо-точка-лв.

- Да и машину нормально припарковать негде. Даже после 20:00. Нафиг эту Ригу.

- Больной, В ГОРОДЕ ЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. На велосипеде ездят в сельской местности, где автобус не ходит. Кончайте превращать Ригу в Мухосранск!!! А дети должны учиться в своей районной школе, рядом с местом жительства, а не ездить х.. знает куда...

- Я в детстве вообще по проезжей части на велике гонял.

- Менталитет жертвы. Мышления не хватает, чтобы объехать? 

 

 

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших
Важно

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших (1)

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом
Важно

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом (1)

«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику
Важно

«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

14:54

0 комментариев

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

Читать
Загрузка

Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

14:34

0 комментариев

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

Читать

«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход

14:08

0 комментариев

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

Читать

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших

13:19

0 комментариев

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

Читать

Высокомерие и лживость правящих: почему неолиберализм терпит крах

13:15

0 комментариев

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

Читать

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

12:55

0 комментариев

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Читать

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

12:55

0 комментариев

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

Читать