Осторожно, обледенение! Проезд по главным автодорогам Латвии местами затруднён

Утром 15 ноября ухудшились дорожные условия на Вентспилсском шоссе от поворота на Кемери до поворота на Кандаву, на Лиепайском шоссе в Салдусском и Кулдигском краях, на дороге Салдус - Кулдига и на других дорогах в окрестностях Кулдиги.

В Видземе наихудшее состояние дорог - в районе Мадоны. Дорожные условия также ухудшились на Видземском шоссе от Риги до Сигулды, на видземских участках Рижской объездной дороги, на участках Даугавпилсского и Кокнесского шоссе в окрестностях Кокнесе и местами на дороге Екабпилс - Резекне.

Затруднено движение по региональным автодорогам в окрестностях Риги, Огре, Вентспилса, Кулдиги, Талси, Мадоны, Гулбене, Лимбажи, Цесиса, Валки и Валмиеры.

Скользкие участки дорог обрабатывают противоскользящими материалами. В работах участвуют 52 единицы зимней техники.