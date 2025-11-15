Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Осторожно, обледенение! Проезд по главным автодорогам Латвии местами затруднён

© LETA 15 ноября, 2025 08:49

Важно 0 комментариев

По информации Latvijas valsts ceļi, местами в Курземе и Видземе обледенение затрудняет движение по главным автодорогам. 

Утром 15 ноября ухудшились дорожные условия на Вентспилсском шоссе от поворота на Кемери до поворота на Кандаву, на Лиепайском шоссе в Салдусском и Кулдигском краях, на дороге Салдус - Кулдига и на других дорогах в окрестностях Кулдиги.

В Видземе наихудшее состояние дорог - в районе Мадоны. Дорожные условия также ухудшились на Видземском шоссе от Риги до Сигулды, на видземских участках Рижской объездной дороги, на участках Даугавпилсского и Кокнесского шоссе в окрестностях Кокнесе и местами на дороге Екабпилс - Резекне.

Затруднено движение по региональным автодорогам в окрестностях Риги, Огре, Вентспилса, Кулдиги, Талси, Мадоны, Гулбене, Лимбажи, Цесиса, Валки и Валмиеры.

Скользкие участки дорог обрабатывают противоскользящими материалами. В работах участвуют 52 единицы зимней техники. 

 

В Латвии предлагают создать службу медицинских вертолётов; где взять денег?

Важно 09:46

Депутат из оппозиции Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") ко второму чтению госбюджета подал предложение о создании в Латвии службы медицинских вертолётов.

Читать
Загрузка

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом

Важно 09:22

"Я думаю, что с самого начала это был достаточно большой вызов и для меня - удержать вместе две силы с противоположной идеологией", - ответила премьер-министр Эвика Силиня на вопрос о том, какой она видит дальнейшую работу коалиции и правительства, учитывая, что коалиция столь противоречива идеологически, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Читать

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Важно 07:52

Вчера режиссер и он же политик Алвис Херманис в Фейсбуке сравнил многих латвийцев с баранами, идущими непойми куда в плане обустройства жизни в стране. Видимо, это сравнение задело многих. Сегодня Херманис развил "тему баранов"...

Читать

Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли

Важно 07:28

Страшной трагедией обернулось путешествие в Стамбул для семьи из Германии. Отец, мать и двое детей отравились уличной едой. Малышей спасти не удалось, несмотря на все предпринятые меры.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 07:24

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Коррупционный скандал в Украине оценили и в Латвии

Важно 07:12

Коррупционная схема в энергетической отрасли Украины стала самым громким ударом по внутренней политике страны за последние годы, сообщил источник агентству LETA. По словам исследовательницы Элины Вроблевской, масштабы участия чиновников и связь фигурантов с окружением президента подрывают доверие общества и армии к власти.

Читать