Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли

Euronews 14 ноября, 2025 14:28

0 комментариев

Страшной трагедией обернулось путешествие в Стамбул для семьи из Германии. Отец, мать и двое детей отравились уличной едой. Малышей спасти не удалось, несмотря на все предпринятые меры.

Семья из четырех человек, приехавшая в Стамбул из Германии на отдых, была госпитализирована с подозрением на отравление после употребления мидий и кумпира в районе Ортакёй. Двое детей, одному из которых было три года, а другому шесть лет, умерли.

Сервет Бёчек, Чигдем Бёчек, их дети - шестилетний Кадир Мухаммет и трехлетний Масал - прибыли в Стамбул из Германии 9 ноября и поселились в отеле в районе Фатих.

11 ноября они ели мидии от уличного торговца в Ортакёе и кумпир в ресторане. По данным газеты Diken, 12 ноября семья обратилась в больницу с жалобами на рвоту и тошноту, которые начались в тот же день.

Утверждалось, что семья была выписана после прохождения курса лечения сывороткой в больнице и вернулась в отель. Ночью мать Чигдем Бёчек обнаружила свою трехлетнюю дочь Масал Бёчек без движения. Бригады медиков и полицейских, прибывшие в отель после получения уведомления, госпитализировали всю семью.

Двое детей скончались в больнице. Отец Сервет Бёчек был интубирован, а мать Чигдем Бёчек до сих пор находится в реанимации.

Полицейские изъяли записи с камер отеля и опросили четырех свидетелей.

Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер сообщил на своей странице в X, что по факту инцидента начато расследование:

"Шести- и трехлетнего ребенка не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры. Лечение матери и отца в реанимации продолжается. Провинциальное управление здравоохранения начало расследование инцидента".

Главные новости

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Обновлено: 19:35 14.11.2025
Явление: вторая по мощности вспышка
Sfera.lv 3 часа назад
США: жирный – сиди дома!
Sfera.lv 3 часа назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 4 часа назад
«Горячие ночи ноября». Фиксируют новые рекорды температуры
Bitnews.lv 4 часа назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 4 часа назад
Германия: подводный дворник
Sfera.lv 6 часов назад
Юрмала: прогулки на курорте
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: Лилли Субург в серебре
Sfera.lv 8 часов назад

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Загрузка

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

