Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine
Доступность

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом

TV24 15 ноября, 2025 09:22

Важно 0 комментариев

LETA

"Я думаю, что с самого начала это был достаточно большой вызов и для меня - удержать вместе две силы с противоположной идеологией", - ответила премьер-министр Эвика Силиня на вопрос о том, какой она видит дальнейшую работу коалиции и правительства, учитывая, что коалиция столь противоречива идеологически, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

"Такой она была с самого начала. И я думаю, что с самого начала это был достаточно большой вызов и для меня - удержать вместе такие две силы с противоположной идеологией, как "Прогрессивные" и СЗК, а посередине - большую фракцию "Нового единства". Легко ли это было? Определённо, нет!" - признаёт премьер.

"Мне этот вопрос задают часто, но... Это уже третий бюджет, который мы готовимся утвердить. Мы провели много часов, дебатируя о следующих этапах по бюджету, и надо сказать, что разговоры достаточно конструктивны. Конечно, вызовы есть и мне надо найти в себе много силы. Но на данный момент кажется, что я смогла сплотить коалицию настолько, что мы обговорили много предложений, которые надо решать на уровне Кабмина. Но, конечно, есть моменты, когда между партнёрами по коалиции проскакивают искры. Тогда мы немного меняем атмосферу или людей, которые участвуют.

Кто-то выходит, температура немного спадает, кто-то пойдёт попьёт кофе, потом придёт обратно. И тогда можно поговорить и в более узком, и снова в более широком кругу. Тогда мы можем обсудить, что для каждой партии исключительно важно либо красные линии, и пытаемся всё же соблюдать взаимное уважение друг к другу. Да, иногда мне бывает нужно как бы поработать психологом и понять, что для каждого важно или каков у каждого болевой порог, через который нельзя переступать", - характеризует ситуацию Силиня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии предлагают создать службу медицинских вертолётов; где взять денег?
Важно

В Латвии предлагают создать службу медицинских вертолётов; где взять денег?

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Важно

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Осторожно, обледенение! Проезд по главным автодорогам Латвии местами затруднён
Важно

Осторожно, обледенение! Проезд по главным автодорогам Латвии местами затруднён

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:50 15.11.2025
Рига: хвостатая выставка
Sfera.lv 52 минуты назад
Польша: два пункта пропуска будут открыты
Sfera.lv 3 часа назад
Албания: управлять городом из тюрьмы
Sfera.lv 4 часа назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 12 часов назад
Коалиция согласовала почти все предложения по бюджету
Bitnews.lv 12 часов назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 20 часов назад
Латвия: телефонная линия поддержки онкобольных
Sfera.lv 21 час назад
Завтрак со «Сферой»: салат с авокадо и беконом
Sfera.lv 1 день назад

В Латвии предлагают создать службу медицинских вертолётов; где взять денег?

Важно 09:46

Важно 0 комментариев

Депутат из оппозиции Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") ко второму чтению госбюджета подал предложение о создании в Латвии службы медицинских вертолётов.

Депутат из оппозиции Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") ко второму чтению госбюджета подал предложение о создании в Латвии службы медицинских вертолётов.

Читать

Осторожно, обледенение! Проезд по главным автодорогам Латвии местами затруднён

Важно 08:49

Важно 0 комментариев

По информации Latvijas valsts ceļi, местами в Курземе и Видземе обледенение затрудняет движение по главным автодорогам. 

По информации Latvijas valsts ceļi, местами в Курземе и Видземе обледенение затрудняет движение по главным автодорогам. 

Читать

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Важно 07:52

Важно 0 комментариев

Вчера режиссер и он же политик Алвис Херманис в Фейсбуке сравнил многих латвийцев с баранами, идущими непойми куда в плане обустройства жизни в стране. Видимо, это сравнение задело многих. Сегодня Херманис развил "тему баранов"...

Вчера режиссер и он же политик Алвис Херманис в Фейсбуке сравнил многих латвийцев с баранами, идущими непойми куда в плане обустройства жизни в стране. Видимо, это сравнение задело многих. Сегодня Херманис развил "тему баранов"...

Читать

Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли

Важно 07:28

Важно 0 комментариев

Страшной трагедией обернулось путешествие в Стамбул для семьи из Германии. Отец, мать и двое детей отравились уличной едой. Малышей спасти не удалось, несмотря на все предпринятые меры.

Страшной трагедией обернулось путешествие в Стамбул для семьи из Германии. Отец, мать и двое детей отравились уличной едой. Малышей спасти не удалось, несмотря на все предпринятые меры.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 07:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Коррупционный скандал в Украине оценили и в Латвии

Важно 07:12

Важно 0 комментариев

Коррупционная схема в энергетической отрасли Украины стала самым громким ударом по внутренней политике страны за последние годы, сообщил источник агентству LETA. По словам исследовательницы Элины Вроблевской, масштабы участия чиновников и связь фигурантов с окружением президента подрывают доверие общества и армии к власти.

Коррупционная схема в энергетической отрасли Украины стала самым громким ударом по внутренней политике страны за последние годы, сообщил источник агентству LETA. По словам исследовательницы Элины Вроблевской, масштабы участия чиновников и связь фигурантов с окружением президента подрывают доверие общества и армии к власти.

Читать