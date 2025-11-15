Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом

"Такой она была с самого начала. И я думаю, что с самого начала это был достаточно большой вызов и для меня - удержать вместе такие две силы с противоположной идеологией, как "Прогрессивные" и СЗК, а посередине - большую фракцию "Нового единства". Легко ли это было? Определённо, нет!" - признаёт премьер.

"Мне этот вопрос задают часто, но... Это уже третий бюджет, который мы готовимся утвердить. Мы провели много часов, дебатируя о следующих этапах по бюджету, и надо сказать, что разговоры достаточно конструктивны. Конечно, вызовы есть и мне надо найти в себе много силы. Но на данный момент кажется, что я смогла сплотить коалицию настолько, что мы обговорили много предложений, которые надо решать на уровне Кабмина. Но, конечно, есть моменты, когда между партнёрами по коалиции проскакивают искры. Тогда мы немного меняем атмосферу или людей, которые участвуют.

Кто-то выходит, температура немного спадает, кто-то пойдёт попьёт кофе, потом придёт обратно. И тогда можно поговорить и в более узком, и снова в более широком кругу. Тогда мы можем обсудить, что для каждой партии исключительно важно либо красные линии, и пытаемся всё же соблюдать взаимное уважение друг к другу. Да, иногда мне бывает нужно как бы поработать психологом и понять, что для каждого важно или каков у каждого болевой порог, через который нельзя переступать", - характеризует ситуацию Силиня.