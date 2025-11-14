Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Водителю BMW грозит до восьми лет за аварию с гибелью пассажирки

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 16:50

Государственная полиция завершила расследование смертельной аварии на Елгавском шоссе и просит начать уголовное преследование против водителя, по вине которого в марте погибла семнадцатилетняя пассажирка. Материалы переданы в Риетумземгальскую прокуратуру по второй части 260 статьи Уголовного закона.

ДТП произошло 2 марта около 00.50 в Дарзини Ценской волости Елгавского края на участке шоссе в направлении Елгавы. По данным следствия, мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем BMW, значительно превысил разрешенную скорость и двигался без включенного освещения, соответствующего темному времени суток. Из-за этого водитель слишком поздно заметил разделительный металлический барьер и не успел избежать удара.

В момент столкновения из салона выпала пассажирка 2007 года рождения, которая погибла на месте. Водитель и еще двое молодых людей - мужчина 2003 года рождения и женщина 2004 года рождения - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Полиция установила, что водитель и один из пассажиров на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности. Двое находившихся сзади, в том числе погибшая девушка, ремни не использовали, что, по оценке следствия, существенно увеличило тяжесть последствий аварии.

Экспертиза показала, что водитель не употреблял алкоголь или иные опьяняющие вещества, ранее он не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции. Тем не менее ему предъявлен статус подозреваемого. К нему применен мер пресечения, не связанный с лишением свободы.

Государственная полиция просит прокуратуру начать уголовное преследование по второй части 260 статьи Уголовного закона. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до пяти лет.

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

