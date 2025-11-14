Водителю BMW грозит до восьми лет за аварию с гибелью пассажирки

ДТП произошло 2 марта около 00.50 в Дарзини Ценской волости Елгавского края на участке шоссе в направлении Елгавы. По данным следствия, мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем BMW, значительно превысил разрешенную скорость и двигался без включенного освещения, соответствующего темному времени суток. Из-за этого водитель слишком поздно заметил разделительный металлический барьер и не успел избежать удара.

В момент столкновения из салона выпала пассажирка 2007 года рождения, которая погибла на месте. Водитель и еще двое молодых людей - мужчина 2003 года рождения и женщина 2004 года рождения - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Полиция установила, что водитель и один из пассажиров на переднем сиденье были пристегнуты ремнями безопасности. Двое находившихся сзади, в том числе погибшая девушка, ремни не использовали, что, по оценке следствия, существенно увеличило тяжесть последствий аварии.

Экспертиза показала, что водитель не употреблял алкоголь или иные опьяняющие вещества, ранее он не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции. Тем не менее ему предъявлен статус подозреваемого. К нему применен мер пресечения, не связанный с лишением свободы.

Государственная полиция просит прокуратуру начать уголовное преследование по второй части 260 статьи Уголовного закона. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до пяти лет.